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MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün

Bu yıla ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) ilk taksitinin ödeme süresi bugün sona erecek.

31 Ocak 2025 | 10:48
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu verginin ödeme detaylarına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 2025 yılına ilişkin MTV'nin birinci taksitinin ödenmesi için tanınan süre bugün dolacak.

Taksit ödemeleri, Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi ve banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ile mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapılabiliyor.

Mükellefler, MTV ödemelerini Dijital Vergi Dairesinden şifreye ihtiyaç duymadan, plaka, TC kimlik numarası ile tescil veya sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek gerçekleştirebilecek. Dijital kanallardan saat 23.50'ye kadar ödeme yapılabilecek.

Öte yandan, PTT iş yerlerinden ve vergi dairelerinden de ödeme imkanı bulunuyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

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SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 şirkete bedelsiz onayı
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Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
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Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
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