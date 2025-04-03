Musk'ın siyasi duruşu Tesla'yı vurdu: Teslimatlar yüzde 13 düştü

Tesla, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, şirket bu yılın ilk çeyreğinde 362 bin 615 araç üretti. Tesla, 2024'ün aynı döneminde ise 433 bin 371 araç üretmişti.

TESLİMAT SAYISI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde teslimatını gerçekleştirdiği araç sayısı, yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 azalarak 336 bin 681'e geriledi. Tesla, geçen yılın ilk çeyreğinde 386 bin 810 araç teslim etmişti.

Piyasa beklentisi, şirketin teslim ettiği araç sayısının bu dönemde 360 bin ila 370 bin arasında olması yönündeydi.

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜŞTE

Tesla'nın hisseleri, beklentileri karşılayamayan teslimat verileri sonrası yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından Tesla'nın yakaladığı popülarite, şirketin sahibi Elon Musk'ın siyasi eylemleri nedeniyle azalmıştı.

Trump'ın seçim zaferinin ardından elde ettiği kazanımların çoğunu kaybeden Tesla hisseleri, yıl başından bu yana yüzde 35'in üzerinde düşüş kaydetti.

TESLA PROTESTOLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Tesla, Trump yönetiminde aktif bir rol alan Musk'ın siyasi söylem ve davranışları nedeniyle protesto ve boykotlarla karşı karşıya kalmıştı.

Seçim kampanyası sırasında Trump'a destek olan Musk, Trump'ın yeniden başkan seçilmesiyle Hükümet Verimlilik Departmanının (DOGE) başına getirilmişti.

Musk'ın sorumlu olduğu DOGE'nin maliyetleri düşürmeye yönelik attığı adımlar ve binlerce federal çalışanın işine son vermesi tartışma konusu olmuştu.

Son dönemde ABD'nin farklı bölgelerinde, Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın otomobil bayileri önünde gösteriler düzenlenmiş, protestolarda gözaltılar olmuştu.

ABD Başkanı Trump da kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla Tesla araç satın almıştı.

AVRUPA SATIŞLARI DA OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİ

Ayrıca Musk'ın başta Almanya olmak üzere Avrupa'da aşırı sağcı siyasetçilere verdiği açık destek ve kıta siyasetine karışması Avrupalıların Tesla'yla aralarına mesafe koymasına neden oldu.

Avrupa'da Tesla satışları ocak ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45,2 geriledi.

Tesla'nın satışları, ABD ile ticaret savaşlarına girmesi beklenen ve Trump'ın yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlandığı Çin'de de düşüş göstermişti.