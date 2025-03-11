Nissan’a yeni CEO

Japonya'nın en büyük üçüncü otomotiv şirketi olan Nissan'ın karlılığının azalması ve Honda ile birleşme görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması sebebiyle Uchida'nın istifa etmesi isteniyordu.

Şirket, bugün düzenlediği basın toplantısı ile üst yönetimindeki değişiklikleri duyurdu. Halihazırda baş planlama sorumlusu olan Ivan Espinosa, Makoto Uchida'nın yerine temsili icra sorumlusu, başkan ve CEO olarak atandı. Espinosa yeni görevine 1 Nisan’da başlayacak

Nissan, 1 Nisan'dan itibaren Espinosa'ya rapor verecek olan İcra Kurulunda da önemli değişiklikler yapacağını duyurdu.

Baş performans sorumlusu (CPO) ve AMIEO Yönetim Komitesi Başkanı Guillaume Cartier, küresel pazarlama ve müşteri deneyimini de içeren genişletilmiş bir role sahip olacak.

Halen Araç Planlama ve Araç Bileşen Mühendisliği Bölümü'nün kurumsal başkan yardımcısı (CVP) olan Eiichi Akashi, Kunio Nakaguro'nun yerine baş teknoloji sorumlusu ve icra kurulu üyesi olacak.

Halen Araç Üretim Mühendisliği ve Geliştirme Bölümü CVP'si olan Teiji Hirata, Hideyuki Sakamoto'nun yerine Üretim ve Tedarik Zinciri Yönetiminden sorumlu monozukuri şefi ve icra kurulu üyesi görevini üstlenecek.

Mali işler müdürü Jeremy Papin de icra müdürü olarak atandı.

Çin Yönetim Komitesi Başkanı Stephen Ma, Baş Kalite Sorumlusu Mitsuro Antoku ve Baş İK Sorumlusu Toru Ihara ise mevcut görevlerine devam edecek.

Uchida ve Sakamoto, Haziran ayında yapılması planlanan yıllık hissedarlar genel kuruluna kadar direktörlük görevlerini sürdürecekler.