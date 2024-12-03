Nissan Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

- Açıklamaya göre Nissan Qashqai’de farklı donanım seviyelerine göre nakit alım desteği ve sıfır faiz seçenekleri sunuluyor. 4x2 Skypack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği, 4x2 Designpack donanım seviyesinde ise 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği var. Diğer donanım seviyelerinde ise (Platinum, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000 TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.
- e-POWER Qashqai modellerinin tüm donanım seviyelerinde geçerli olan Aralık kampanyası kapsamında ise 200.000 TL nakit alım desteği sunuluyor.
- Yeni Nissan Juke’un Aralık kampanyasında, Tekna donanım seviyesinde 100.000TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği yer alıyor.