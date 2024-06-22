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Nissan, Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatacak

Nissan Motor'un, Çin'in doğusundaki Ciangsu kentinde bulunan otomobil fabrikasını kapatacağı belirtildi.

22 Haziran 2024 | 07:47
Nissan, Çin'in doğusundaki otomobil fabrikasını kapatacak

Otomobil üreticileri, başta Çin menşeliler olmak üzere rakip firmaların Asya pazarında satış hacimlerini güçlendirmesi karşısında zorlanıyor. Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı habere göre Nissan, Çin'in Ciangsu eyaletinin Çangcou kentindeki fabrikasını kapatacak.

Çin firması Dongfeng Motor işbirliğiyle işletilen fabrikanın "Qashqai" kompakt spor modelinin üretildiği tesis, faaliyetlerini dün itibarıyla tamamladı.

Yıllık 130 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın, Japon firmasının Çin genelindeki toplam imalat hacminin yaklaşık yüzde 10'luk kısmını oluşturduğu belirtildi. Kapatma kararının, Çin'de seyreden düşük satışlar sonrası Japon firmasının ülke içi üretim kapasitesini daraltmak için alındığı ifade edildi.

Yerel pazarda fiyat rekabetinin giderek artmasının neticesinde Japon firmasının satış hacminin giderek düştüğü ve üretim fazlası verdiği kaydedildi. Son verilere göre Nissan'ın Çin'de mayıs ayındaki yeni araç satışları, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azaldı. Ulusal basında, Çin menşeli otomobil üreticilerinin yerel pazarda başta elektrikli araçlar olmak üzere hakimiyetini artırdığı vurgulandı.

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