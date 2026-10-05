Nissan Türkiye Ekim kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyat listesi

Kampanya kapsamında Qashqai’de 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 faizli kredi fırsatı sunulurken, Qashqai Mild Hybrid Designpack 2.269.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla Nissan yetkili satıcılarında müşterilerini bekliyor. Juke ve Townstar modellerinde de %0 faizli kredi fırsatları yer alıyor.
1 Nissan Qashqai: 400.000 TL’ye nakit alım İindirimi ve 1.000.000 TL’ye 6 ay %0 faiz
Nissan’ın SUV segmentindeki güçlü oyuncusu Qashqai, Ekim ayında 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi fırsatıyla öne çıkıyor. Mild Hybrid Designpack versiyonu ise 2.269.000 TL’lik tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Qashqai Mild Hybrid’in N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ayrıca ticari müşterilere özel 1.000.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor.
2 Nissan Qashqai e-POWER: Tüm versiyonlarda %0 faizli ticari kredi
Nissan’ın elektrikli sürüş deneyimini benzinli motorun sağladığı enerji üretimiyle buluşturan e-POWER teknolojisine sahip Qashqai, Ekim ayında da avantajlı kampanya seçenekleriyle öne çıkıyor. Qashqai tüm e-POWER versiyonlarında ticari müşteriler için 1.000.000 TL, 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı da kampanya kapsamında yer alıyor. Nissan’ın şehirli ve dinamik SUV modeli Juke, Ekim ayında avantajlı finansman seçeneğiyle öne çıkıyor. Juke’un Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında 360.000 TL, 6 ay %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.
3 Tüm Nissan Townstar versiyonlarında %0 faizli ticari kredi kampanyası
Ticari araç ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan Townstar’ın tüm versiyonlarında 1.200.000 TL, 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Nissan’ın Ekim ayı kampanyası, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve müşteri profillerine yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. Qashqai’deki 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve Mild Hybrid Designpack’in 2.269.000 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı Nissan’ın SUV modellerine erişimi desteklerken; Qashqai, Juke ve Townstar modellerindeki %0 faizli kredi seçenekleri de kampanyayı tamamlıyor. Kampanya, katılan Nissan yetkili satıcılarında ve sınırlı sayıdaki araçlarla geçerlidir. Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcılarına başvurulabilir.