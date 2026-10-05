Nissan Türkiye Ekim kampanyasını duyurdu: İşte güncel fiyat listesi

Ticari araç ihtiyaçlarına yönelik seçenekler sunan Townstar’ın tüm versiyonlarında 1.200.000 TL, 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Nissan’ın Ekim ayı kampanyası, farklı kullanım ihtiyaçlarına ve müşteri profillerine yönelik seçenekleri bir araya getiriyor. Qashqai’deki 400.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve Mild Hybrid Designpack’in 2.269.000 TL’den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı Nissan’ın SUV modellerine erişimi desteklerken; Qashqai, Juke ve Townstar modellerindeki %0 faizli kredi seçenekleri de kampanyayı tamamlıyor. Kampanya, katılan Nissan yetkili satıcılarında ve sınırlı sayıdaki araçlarla geçerlidir. Kampanya koşulları ve detaylı bilgi için Nissan yetkili satıcılarına başvurulabilir.

