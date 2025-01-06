Nissan Türkiye Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Nissan Qashqai'de farklı donanım seviyelerine göre seçenekler bulunuyor. Yeni Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid modellerinde; 4x2 Designpack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, Skypack, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.
- e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyelerinde 250.000 TL, diğer donanım seviyelerinde ise (Skypack, Platinum, Platinum Premium) 200.000 TL nakit alım desteği seçeneği Ocak kampanyası kapsamında sunuluyor.
- Yeni Nissan Juke’da Tekna donanım seviyesinde 100.000TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği sunuluyor.
- Nissan X-Trail'in yeni Mild Hybrid versiyonlarında ise 100.000TL nakit alım desteği sunuluyor.