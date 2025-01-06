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Nissan Türkiye Ocak 2025 kampanyasını duyurdu

Nissan Türkiye, Ocak ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

06 Ocak 2025 | 19:06
Son Güncellenme: 06 Ocak 2025 | 19:12
Nissan Türkiye Ocak 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Nissan Qashqai'de farklı donanım seviyelerine göre seçenekler bulunuyor. Yeni Nissan Qashqai’nin Mild Hybrid modellerinde; 4x2 Designpack donanım seviyesinde 200.000TL nakit alım desteği ve 120.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Diğer donanım seviyelerinde (Platinum, Skypack, N-Design, Platinum Premium) ise 100.000TL nakit alım desteği anahtar teslim fiyatı üzerinden sağlanıyor.
  • e-POWER Qashqai modelinin N-Design donanım seviyelerinde 250.000 TL, diğer donanım seviyelerinde ise (Skypack, Platinum, Platinum Premium) 200.000 TL nakit alım desteği seçeneği Ocak kampanyası kapsamında sunuluyor.
  • Yeni Nissan Juke’da Tekna donanım seviyesinde 100.000TL nakit alım desteği ve 300.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seviyelerinde ise 100.000 TL nakit alım desteğine ek 200.000 TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği sunuluyor.
  • Nissan X-Trail'in yeni Mild Hybrid versiyonlarında ise 100.000TL nakit alım desteği sunuluyor.

 

 

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Borsada yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (7 Ocak)
EgeYapı (EGEGY) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
ASELSAN 46,1 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
BIST 100'de bu hafta en çok artan, azalan 3 hisse
Geçen yıl dünyada yatırımcısını sevindiren 2 sektör
21 kurumdan 58 hisse önerisi
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