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  • Opel 2025 Haziran güncel fiyat listesi: Corsa, Astra, Mokka, Combo... İşte tüm modellerin güncel değerleri

Opel 2025 Haziran güncel fiyat listesi: Corsa, Astra, Mokka, Combo... İşte tüm modellerin güncel değerleri

Opel'in Haziran 2025 güncel fiyat listesi yayımlandı. Sıfır kilometre Opel otomobillerin fiyatları bu ay 1.283.000 TL ile 2.570.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte Opel modellerinin 2025 Haziran ayı kapsamında güncel değerleri

07 Haziran 2025 | 18:45
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 18:50
Opel 2025 Haziran güncel fiyat listesi: Corsa, Astra, Mokka, Combo... İşte tüm modellerin güncel değerleri

Opel'in Haziran 2025 güncel fiyat listesi açıklandı. Bu ay sıfır kilometre Opel otomobiller, 1.283.000 TL'den başlayıp 2.570.000 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İşte Opel markalarında güncel değerler

1 OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ

OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ
Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT61.283.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 Edition1.463.000 TL
Opel Corsa 1.2 100 hp benzin AT8 GS1.532.000 TL
Opel Corsa-e 100 kW GS (Elektrikli)1.504.000 TL

2 OPEL FRONTERA HYBRİD FİYAT LİSTESİ

OPEL FRONTERA HYBRİD FİYAT LİSTESİ
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) Edition1.680.000 TL
Frontera Hybrid 1.2 145 (136HP) GS1.780.000 TL
Frontera Elektrik 100 kW GS1.345.000 TL

3 OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ

OPEL ASTRA FİYAT LİSTESİ
Opel Astra 1.2 130 hp benzin AT8 GS1.925.000 TL
Opel Astra Elektrik 115 kW GS1.866.000 TL

4 OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ

OPEL MOKKA FİYAT LİSTESİ
Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 Edition1.815.000 TL
Opel Mokka 1.2 130 hp benzin AT8 GS1.928.000 TL

5 OPEL GRANDLAND HYBRID FİYAT LİSTESİ

OPEL GRANDLAND HYBRID FİYAT LİSTESİ
Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 GS2.263.000 TL
Opel Grandland Hybrid 1.2 136 HP e-DCT6 Ultimate2.411.000 TL
Opel Grandland Elektrik 157 kW GS2.570.000 TL

6 OPEL COMBO FİYAT LİSTESİ

OPEL COMBO FİYAT LİSTESİ
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel MT6 Essential1.276.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Essential1.366.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Edition1.535.000 TL
Opel Combo 1.5 130 HP Dizel AT8 Ultimate1.730.000 TL
Opel Combo 100 kW Edition1.694.000 TL
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