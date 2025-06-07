Opel 2025 Haziran güncel fiyat listesi: Corsa, Astra, Mokka, Combo... İşte tüm modellerin güncel değerleri
Opel 2025 Haziran güncel fiyat listesi: Corsa, Astra, Mokka, Combo... İşte tüm modellerin güncel değerleri
Opel'in Haziran 2025 güncel fiyat listesi yayımlandı. Sıfır kilometre Opel otomobillerin fiyatları bu ay 1.283.000 TL ile 2.570.000 TL arasında değişiklik gösteriyor. İşte Opel modellerinin 2025 Haziran ayı kapsamında güncel değerleri
07 Haziran 2025 | 18:45
Son Güncellenme: 07 Haziran 2025 | 18:50
Opel'in Haziran 2025 güncel fiyat listesi açıklandı. Bu ay sıfır kilometre Opel otomobiller, 1.283.000 TL'den başlayıp 2.570.000 TL'ye kadar değişen fiyatlarla satışa sunuldu. İşte Opel markalarında güncel değerler