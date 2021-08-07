Opel’in açıklamasına göre tüm Corsa donanımları ile tüm Astra Edition ve GS line donanımları ÖTV muafiyetine uygun olarak tercih edilebiliyor. SUV seçenekleri arasında ise tüm yeni Crossland Essential ve Edition donanımları ile Grandland X Essential donanım seçeneği, ÖTV muafiyeti olan Opel modelleri arasında yer alıyor.