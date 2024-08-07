Opel Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel modellerinde ağustos ayında çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Açıklama şöyle:

Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Opel Astra, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Şirketin SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Opel Mokka'da, 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Şirketin SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.

Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR