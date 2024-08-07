Opel Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel modellerinde ağustos ayında çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Açıklama şöyle:
- Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Opel Astra, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Şirketin SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Opel Mokka'da, 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
- Şirketin SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
ELEKTRİKLİ ARAÇLAR
- Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.
- Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
- Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satılıyor.
- Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.