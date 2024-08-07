ARA
DOLAR
33,48
-0,37%
DOLAR
EURO
36,57
-0,56%
EURO
GRAM ALTIN
2586,36
0,16%
GRAM ALTIN
BIST 100
9988,59
1,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Opel Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Opel, binek ve hafif ticari araç modellerinde ağustos ayına ilişkin kampanyasını duyurdu.

07 Ağustos 2024 | 14:32
Opel Ağustos 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Opel modellerinde ağustos ayında çeşitli finansman seçenekleri sunuyor. Açıklama şöyle:

  • Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • Opel Astra, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • Şirketin SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 
  • Opel Mokka'da, 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Şirketin SUV’daki amiral gemisi Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

  • Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satıyor.
  • Opel Mokka’nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Astra Elektrik, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

  • Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile satılıyor.
  • Yeni Vivaro Cargo, yeni Vivaro City Van ve yeni Movano da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2586,36 0,16%
  • ALTIN ONS 2403,54 0,56%
  • BIST 100 9988,59 1,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,048 1,883%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37444 -0,29416%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,75 0,0875%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,4787 -0,3665%
  • EURO/DOLAR 1,0923 -0,081%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5687 -0,5631%
  • STERLIN/DOLAR 1,2716 0,1966%
Borsa Haberleri
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
GERİ
İLERİ
Borsada ilk çeyrekte fark yaratan 29 şirket
'Korku endeksi'nde gerileme sürüyor
Doğan Holding'ten KAP'a 1 satış, 2 satın alma açıklaması
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 4 şirket
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada çarşamba günü 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Hektaş’tan (HEKTS) Özbekistan yatırımı hakkında açıklama var
Eminiş Ambalaj’dan (EMNIS) yatırımcıları bilgilendirme duyurusu
Borsa İstanbul, bir şirketin borsa faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı
Yeşilden kırmızıya: Borsada gün sonu özeti
Mayıs ayında borsaya açılmıştı: Hareket’i yurtdışında büyütecek
Borsada bugün temettü dağıtan 2 şirket
Kara Pazartesi: Borsada gün sonu özeti
Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL