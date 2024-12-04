- Şirketin açıklamasına göre Opel Corsa, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor
- Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Astra Elektrik ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
- Opel'in SUV modellerinden Crossland, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor.
- Mokka’da, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Mokka Elektrik ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Opel Grandland 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.
HAFİF TİCARİ ARAÇLAR
- Yeni Zafira, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Yeni Combo, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.
- Yeni Combo Cargo ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.
- Yeni Vivaro Cargo ve yeni Vivaro City Van‘da 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor.
- Yeni Movano modelinde ise aralık ayına özel 350 bin TL’ye 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon TL’ye 12 vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.