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Opel, Aralık 2024 kampanyasını duyurdu

Opel Türkiye, Aralık ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

04 Aralık 2024 | 22:56
Son Güncellenme: 04 Aralık 2024 | 22:57
Opel, Aralık 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketin açıklamasına göre Opel Corsa, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor. %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 250 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satılıyor
  • Opel Astra, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Astra Elektrik ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • Opel'in SUV modellerinden Crossland, 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle ile satışa sunuluyor. 
  • Mokka’da, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. Mokka Elektrik ise 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Grandland 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇLAR

  • Yeni Zafira, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Combo, 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.
  • Yeni Combo Cargo ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 550 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor. 
  • Yeni Vivaro Cargo ve yeni Vivaro City Van‘da 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçenekleri bulunuyor. 
  • Yeni Movano modelinde ise aralık ayına özel 350 bin TL’ye 12 vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 1 milyon TL’ye 12 vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
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Avrupakent GYO'da (AVPGY) geri alım programı sonlandı: Alınan miktar...
Hektaş’tan (HEKTS) bağlı ortaklığında sermaye artırımı kararı
Borsa İstanbul'da 3 hisse için tedbir kararı (4 Aralık)
4 Aralık borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada 2 şirket daha bedelsiz başvurusunu duyurdu
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (5 Aralık)
Bor Şeker (BORSK) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
ASELSAN 84 milyon dolarlık sözleşmeyi duyurdu
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme olacak (4 Aralık)
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