Opel, aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Opel’den yapılan açıklamaya göre, Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında KOBİ müşterileri, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine 5 bin TL indirimle sahip olabiliyor.

Açıklamada Corsa, yıl sonuna özel tekliflerle yeni sahiplerini beklediği belirtildi.

Açıklamaya göre Opel’in, Combo Life modelini satın almak isteyen KOBİ müşterileri, 5 bin TL’lik indirimle modele 412 bin 900 TL’ye sahip olabiliyor.

Combo Cargo ise 314 bin 900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve KOBİ’lere özel ek 5 bin TL indirim olanağı ile satışa sunuluyor.

Opel Vivaro modelleri, aralık ayı boyunca 417 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve KOBİ’lere özel ek indirimlerle satışa sunuluyor.

Yeni Zafira Life, 626 bin 900 TL’den başlayan fiyatı ile KOBİ’leri hedefliyor.