Opel, aralık ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Opel’den yapılan açıklamaya göre, Opel’in ticari araçlar kampanyası kapsamında KOBİ müşterileri, Combo Life, Combo Cargo, Zafira Life ve Vivaro modellerine 5 bin TL indirimle sahip olabiliyor.
- Açıklamada Corsa, yıl sonuna özel tekliflerle yeni sahiplerini beklediği belirtildi.
- Açıklamaya göre Opel’in, Combo Life modelini satın almak isteyen KOBİ müşterileri, 5 bin TL’lik indirimle modele 412 bin 900 TL’ye sahip olabiliyor.
- Combo Cargo ise 314 bin 900 TL’den başlayan kampanyalı fiyatlar ve KOBİ’lere özel ek 5 bin TL indirim olanağı ile satışa sunuluyor.
- Opel Vivaro modelleri, aralık ayı boyunca 417 bin 900 TL’den başlayan fiyat ve KOBİ’lere özel ek indirimlerle satışa sunuluyor.
- Yeni Zafira Life, 626 bin 900 TL’den başlayan fiyatı ile KOBİ’leri hedefliyor.
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