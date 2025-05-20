Opel Direktöründen C-SUV ve B-SUV yorumu

Opel Marka Direktörü Yiğit Yantaç, "(Hafif ticaride geçen yılın ilk 4 ayına göre) Bu yıl aynı dönemde 7 bin 750 adet satış, yani iki katı bir adet elde ettik ve pazar payı olarak yüzde 10,7'ye geldik." dedi.

Ocak-nisan toplam satış adetlerinin 21 bin 226 olduğu bilgisini veren Yantaç, beklentileriyle paralel bir sonuç gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yantaç, "Sene başında hatırlarsanız belki '70 binlik bir satış bekliyoruz, pazar beklentimiz 1 milyon 150 bin üzeri, biz yüzde 5,5'lik bir pazar payı bekliyoruz.' diye paylaşmıştık. İlk 4 ayda toplam pazar payımızın yüzde 5,6 olması bu hedefe paralel ilerlediğimizi gösteriyor. Geçen senenin son döneminde yüzde 8,8'lik bir hafif ticari araç pazar payına ulaşmıştık, seneyi de 6,7 ile kapamıştık. Şu an ilk 4 ayda ticari araçta pazar payımız yüzde 10,7 oldu. Büyümeye devam ediyoruz, bizim için çok güzel bir sonuç gerçekten." diye konuştu.

C-SUV'DAKİ BÜYÜME NET GÖRÜNÜYOR

İlk 4 ayın içerisinde pazarın aslında geçen aya kadar küçülüyor gibi olduğunu dile getiren Yantaç, şöyle devam etti:

"Nisan ayındaki atılımla beraber pazar biraz daha büyüdü. En kıymetli noktalardan biri burada C-SUV. C-SUV'daki büyüme zaten çok net bir şekilde gözüküyor. Bizim büyümemiz ise pazarın büyümesinin de üzerinde. Bu bizim için pozitif bir sonuç. B-SUV satışları küçülüyor. Bunun temel nedenlerinden biri, Türkiye'deki elektrikli ve plug-in araçların ÖTV matrahları ve sınırları nedeniyle premium araç fiyatlarının genellikle 1,9 ila 2,3 milyon lira civarında kalmasıdır. Bu durum, müşterileri hem premium segmentte hem de yüksek donanımlı C-SUV modellerde, bu fiyat sınırının altındaki araçları tercih etmeye yönlendiriyor. Özetle Opel olarak biz, 21 binlik satış, yüzde 5,6'lık pazar payı ve yüzde 10,7 hafif ticari pazar payıyla ilk 4 ayımızı kendi açımızdan beklentilerimiz doğrultusunda ve başarılı geçirdik diyebilirim."

OPEL'İN SATIŞLARININ YÜZDE 11'İ TÜRKİYE'DE

Yantaç, yılın ilk 4 ayının sonunda Türkiye'nin, Opel'in dünyada bulunduğu pazarlar içerisinde yüzde 5,6 ile en yüksek pazar payına sahip ülke olduğunu bildirdi. Kendileri için bunun Opel Türkiye adına bir başarı olduğuna dikkati çeken Yantaç, "Ürün gamı tüm ülkelerde aynı ve biz yüzde 5,6 ile lider durumdayız. Satış adedi olarak ise dünyada 3'üncüyüz. İlk 4 ay sonunda Opel'in globaldeki tüm satışlarının yüzde 11'ini Opel Türkiye gerçekleştiriyor ve bu da globalde satılan her 9 araçtan biri Türkiye'de yollara çıkıyor anlamına geliyor." şeklinde konuştu.

SATIŞLARDA GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜME SÖZ KONUSU



Opel Marka Direktörü Yantaç, satış performansının detayına değinerek, toplam pazarda satılan 21 bin 226 araçla 7'nci olduklarını vurguladı.

Yantaç, pazarın ilk 4 ay sonunda toplam 381 bin adet olduğunu anımsatarak, şunları söyledi:

"381 binlik pazarda, geçen seneye baktığımızda, ilk 4 ayda yüzde 3 civarında bir büyüme var. Biz Opel olarak ne kadar büyümüşüz diye baktığımızda, pazar payı 4,9'dan 5,6'ya çıkmış ama adetsel olarak 18 binden 21 bine çıkmışız, yüzde 15'in üzerinde bir büyüme söz konusu. Bizim için çok olumlu. Bu büyümeyi yaparken de tekrar hatırlatmak isterim, bir model azız. Geçen senenin ilk 4 ayında Crossland vardı, bu yıl ilk 4 ayda B-SUV segmentinde iki model değil, tek model sunuyoruz, sadece Mokka modelimiz var. Yeni Opel Frontera'nın gelmesiyle birlikte sonuçlarımız çok daha kuvvetli olacak."

Hafif ticarideki satışlara değinen Yantaç, geçen yıl ilk 4 ayda 3 bin 637 adet satış ve yüzde 4,7 pazar payı yaptıklarını hatırlattı.

Yantaç, "Bu yıl ise aynı dönemde 7 bin 750 adet satış, yani iki katı bir adet elde ettik ve pazar payı olarak yüzde 10,7'ye geldik. Yani bizim için çok büyük bir başarı, hafif ticaride toplam pazarda 3'üncüyüz. En kıymetli nokta da o. Hafif ticari pazarında ana 8 marka bulunuyor, biz o pazara giren en son markayız ama pazardaki doğru odaklanmamız, doğru ürün yapımız, belki doğru fiyatlandırmamızla beraber 3'üncü sıraya kadar geldik, bizim için çok iyi bir sonuç. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Binek tarafının da kendileri için çok kıymetli olduğuna işaret eden Yantaç, geçen sene yüzde 4,9'luk bir segment paylarının olduğuna işaret etti. Yantaç, şu bilgileri verdi:

"1000 adet kaybetmişiz ama tekrar söylemek istiyorum, Crossland ayda 1000 adet satan bir aracımızdı. Yılda 10-12 bin civarında satışı bulunuyordu. Onun bulunmadığı bir ortamda, 2025'te bir model eksikken 4 ayda geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre sadece 1000 adet geride kalıyoruz. Bulunduğumuz her alanda ve her modelle gerçekten çok iyi sonuçlarımız var. Bu özellikle binek tarafını ve 8'inciliği sene sonuna kadar geliştirmek istiyoruz. Belki de en odaklanacağımız noktalardan biri olacak. Frontera'nın da tabii buraya ekleniyor olması bizler için ek imkanlar sağlayacak."

2025 HEDEFLERİ

Yantaç, 2025 hedeflerine değinerek, Türkiye otomotiv pazarı ile ilgili beklentilerini 1,2 milyon ve üstü olarak güncellediklerini belirtti.

Bunu nisanla beraber çıkan sonuçla yapmadıklarının altını çizen Yantaç, şunları kaydetti:

"Biz aslında son 1-1,5 aydır '1,2 milyon olur, hatta bu sene de rekor gelebilir' diyoruz. Hatta biz 5 sene üst üste rekor da gelebilir diyen markalardan bir tanesiyiz. Tabii temkinli yaklaşalım. Bu nedenle 1,2 milyon bizce burada tutarlı ve kesinlikle erişeceğine inandığımız nokta. Hedef toplam satış adedimiz 70 bin ve üzerinde gerçekleştirmek. Aynı şey pazar payında da var. Yüzde 5,5 hedefin üzerine çıkma imkanımız bulunuyor. Tanıtacağımız Yeni Opel Frontera'nın başarısıyla pazar payımızı yüzde 6 ve üzeri bir noktaya çekebileceğimize inanıyoruz. Marka sıralamasında ise bugün bulunduğumuz noktayı aslında kaybetmek istemiyoruz."

Yantaç, hafif ticari araç segmentinde de ilk üçte kalmaya devam etmeyi hedeflediklerini, satış adetlerindeki her 3 araçtan birinin hafif ticari araç satışı olduğunu ve bunu korumak istediklerini anlattı.

Elektrikli araç pazar beklentilerinin 120 bin civarı olduğu bilgisini paylaşan Yantaç, geçen yıla göre yüzde 20 üzerinde bir artış beklediklerinin altını çizdi.

Yantaç, "Geçtiğimiz sene elektrikli modellerimizde 4 bin 500-5 bin civarında satışımız olmuştu. Toplam 63 binlik satışın içerisinde yüzde 8 oranında payımız vardı. Biz elektrikli ve hibrit motorları birlikte düşük emisyonlu motorlar olarak değerlendiriyoruz. Bu sene gerçekleştirdiğimiz yeni SUV lansmanları ile düşük emisyonlu modellerimizde satış hedefimizi 25 bin adete (elektrikli+hibrit) çıkartıyoruz." dedi.

SUV modellerinde toplam 26 bin adetlik satış yapmayı hedeflediklerini aktaran Yantaç, bunun 70 binlik satışın içinde yüzde 40'lık bir orana denk geldiğini sözlerine ekledi.

