Opel, elektrikli Grandland'in 4x4 versiyonu tanıttı

Opel CEO’su Florian Huettl, “Müşterilerimiz halihazırda elektrikli, plug-in hibrit ve 48 volt teknolojili hibrit seçeneklerine sahip. Şimdi Grandland Electric AWD ile daha fazla seçenek sunuyoruz" diyor.

Açıklamaya göre 73 kWh kullanılabilir kapasiteli lityum-iyon NMC batarya ile donatılan model, WLTP1’ye göre 501 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj gerekmesi durumunda ise hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikadan kısa bir sürede %20’den %80’e kadar şarj edilebiliyor.