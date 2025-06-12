Opel, elektrikli Grandland'in 4x4 versiyonu tanıttı

Opel, yeni Opel Grandland Electric AWD’nin ilk görsellerini paylaştı. Araç, marka için Blitz amblemli ilk tamamen elektrikli ve dört tekerlekten çekişli model olma özelliği taşıyor. İşte paylaşılan bilgiler:
1 'AİLENİN YENİ ÜYESİ'
Opel CEO’su Florian Huettl, “Müşterilerimiz halihazırda elektrikli, plug-in hibrit ve 48 volt teknolojili hibrit seçeneklerine sahip. Şimdi Grandland Electric AWD ile daha fazla seçenek sunuyoruz" diyor.
Açıklamaya göre 73 kWh kullanılabilir kapasiteli lityum-iyon NMC batarya ile donatılan model, WLTP1’ye göre 501 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj gerekmesi durumunda ise hızlı şarj istasyonlarında 30 dakikadan kısa bir sürede %20’den %80’e kadar şarj edilebiliyor.
2 GÜÇ
Yeni dört tekerlekten çekiş sistemi, Grandland Electric’te zaten mevcut olan 157 kW (213 hp) ön motor ile arka tekerlekleri tahrik eden ek 82 kW (112 hp) elektrik motorunu bir araya getiriyor.
Bu kombinasyon ile Grandland Electric AWD, toplam 239 kW (325 hp) sistem gücü, 509 Nm tork ve dört farklı sürüş modu vadediyor:Normal Mod, 4WD Modu, Sport Modu, Eco Modu
4 HIZLANMA
Açıklamaya göre iki elektrik motorunun gücü sayesinde, Grandland Electric AWD 0’dan 100 km/s hıza 6,1 saniyede ulaşabiliyor. Sürüş keyfinin frekans seçici sönümleme teknolojisine sahip amortisörlerle artırılması hedefleniyor.