Opel Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle; Opel Corsa Elektrik ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Opel Astra, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediyle; Opel Astra Elektrik ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Crossland, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuldu.
- Mokka, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi; Mokka Elektrik de 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
- Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi sçeneğiyle satılıyor.
TİCARİ ARAÇLAR
- Yeni Combo ve yeni Combo Cargo 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
- Yeni Zafira, yeni Vivaro ve yeni Movano modelleri ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.