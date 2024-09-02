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Opel Eylül 2024 kampanyasını duyurdu

Opel, eylülde de binek ve hafif ticari araç modellerinde ilişkin satın alma koşullarını paylaştı.

02 Eylül 2024 | 16:40
Opel Eylül 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle; Opel Corsa Elektrik ise 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 150 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Astra, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediyle; Opel Astra Elektrik ise 200 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Crossland, 150 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuldu.
  • Mokka, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi; Mokka Elektrik de 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi sçeneğiyle satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

  • Yeni Combo ve yeni Combo Cargo 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
  • Yeni Zafira, yeni Vivaro ve yeni Movano modelleri ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 250 bin lira için 125 gün ertelemeli, 12 ay vadeli ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
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