Opel Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

- Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
- Astra modeli de 150 bin lira için aynı vade ve faiz oranıyla satılıyor.
- SUV segmentinde yer alan Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
- Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizle satılıyor.
ELEKTRİKLİ ve TİCARİLER
- Yeni Corsa Elektrik ve Mokka Elektrik modellerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Astra Elektrik için de aynı kredi koşulları sunuluyor.
- Hafif ticari araç kategorisinde ise Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Movano modellerinde 1 milyon liraya varan kredi seçenekleri sunuluyor.
- Zafira modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faizle veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizle satılıyor.
- Movano'da ise 350 bin lira için sıfır faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor.