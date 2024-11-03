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Opel Kasım 2024 kampanyasını duyurdu

Opel kasım ayına ilişkin binek ve ticari modellerdeki kampanyasını duyurdu

03 Kasım 2024 | 23:36
Opel Kasım 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corsa, 150 bin lira için 12 ay vadeli ve sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. 
  • Astra modeli de 150 bin lira için aynı vade ve faiz oranıyla satılıyor.
  • SUV segmentinde yer alan Crossland ve Mokka modellerinde ise 150 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Opel Grandland 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizle satılıyor.

ELEKTRİKLİ ve TİCARİLER

  • Yeni Corsa Elektrik ve Mokka Elektrik modellerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Astra Elektrik için de aynı kredi koşulları sunuluyor.
  • Hafif ticari araç kategorisinde ise Zafira, Combo, Combo Cargo, Vivaro Cargo ve Movano modellerinde 1 milyon liraya varan kredi seçenekleri sunuluyor. 
  • Zafira modeli 250 bin lira için 12 ay vade ve sıfır faizle veya 700 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizle satılıyor. 
  • Movano'da ise 350 bin lira için sıfır faizli kredi veya 1 milyon lira için 12 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranı sunuluyor.

 

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Garanti Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket var
Türk Traktör'den (TTRAK) satın alma açıklaması
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
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