Opel mayıs ayı kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre kampanyaların detayları şöyle:

Sportif tasarımıyla öne çıkan yeni Opel Corsa'da 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Opel Astra için ise 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneği ile Mokka modeli ise 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor.

SUV segmentindeki modeli Opel Grandland, 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanı ile satılıyor.

Elektrikli otomobil kampanyası

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabilirken Opel Mokka ve Opel Astra'nın yüzde 100 elektrikli versiyonları 300 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 2,49 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Hafif ticari araç kampanyası