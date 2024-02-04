Opel, şubat ayı kampanyasını duyurdu

Opel Türkiye, şubat ayında binek ve SUV modelleriyle ticari araçlarına ilişkin kredi kampanyasını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre kredi seçenekleri ve modellerin başlangıç fiyatları şöyle:

1 Opel Corsa Opel Corsa, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile satılıyor. Başlangıç fiyatı: 992.900 TL

2 Yeni Opel Corsa Elektrik Yeni Opel Corsa Elektrik, şubat ayı boyunca 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi ile sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.313.900 TL

3 Opel Astra Opel Astra, Edition donanımında; 250 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi, GS ve Ultimate donanımlarında ise 300 bin TL için, 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.519.900 TL

4 Astra Elektrik Opel Astra Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Astra Elektrik modelleri Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.648.900 TL

5 Crossland Crossland, 200 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.156.900 TL

6 Mokka ve Mokka elektrik Mokka, GS ve Ultimate donanımları ile, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi veya Edition donanımı ile, 250 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor. Mokka Elektrik, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Mokka Elektrik Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor. Başlangıç fiyatı: 1.508.900 TL

7 Opel Grandland 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Başlangıç fiyatı: 1.879.900 TL

8 TİCARİ ARAÇLAR Zafira Life, 300 bin TL için; 12 ay vade ve %0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Combo Life ve Combo Cargo, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.