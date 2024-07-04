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Opel Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Opel, binek ve SUV modellerindeki Temmuz kampanyasını duyurdu.

04 Temmuz 2024 | 00:13
Opel Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
  • Opel Astra 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Opel'in SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. 
  • Opel Mokka'da ise 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor. 
  • Opel Grandland modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

ELEKTRİKLİLER

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Corsa Elektrik 'GS' donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise 'Ultimate' donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

TİCARİLER

  • Yeni Zafira, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni 'Combo' ve yeni 'Combo Cargo', 250 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile sunuluyor.
  • Yeni 'Vivaro Cargo', yeni 'Vivaro City Van' ve yeni 'Movano' da 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleriyle satılıyor.
     
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Ege Profil'den (EGPRO) bedelsiz açıklaması
THY, Pegasus ve TAV yöneticileri anlattı
ASELSAN (ASELS) yeni sözleşmeyi duyurdu
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) temettü kararını açıkladı
İş Yatırım'dan Tüpraş (TUPRS) analizi (3 Temmuz)
Borsada 4 şirket için bugün temettü günü (3 Temmuz)
Fed Başkanı Powell neler söyledi?
Türk Hava Yolları'ndan yeni sipariş
En değerli 10 şirketten 9'u ilk yarıda kazandırdı
Borsada dün bedelli/bedelsiz kararı açıklayan 3 şirket
Sağmen Kardeşler (SEGMN) borsa işlem tarihi: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
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