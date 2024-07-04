Opel Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Opel Corsa, 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.

Opel Astra 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel'in SUV modellerinden Crossland, 180 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor.

Opel Mokka'da ise 180 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

Opel Grandland modelinde ise 200 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneği bulunuyor.

ELEKTRİKLİLER

Yeni Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.

Opel Astra Elektrik, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor. Yeni Corsa Elektrik 'GS' donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise 'Ultimate' donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

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