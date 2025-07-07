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Opel Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu

Opel, temmuz ayına ilişkin finansman seçeneklerini duyurdu.

07 Temmuz 2025 | 14:24
Opel Temmuz 2025 kampanyasını duyurdu
  • Şirketten yapılan açıklamaya göre, Corsa modeli, 150 bin lira kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor. 
  • Astra modeli 300 bin lira krediye aynı vadeyle ve faizsiz olarak satılıyor.
  • Frontera Hybrid modeli için 300 bin lira krediye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.
  • Mokka modeli de aynı finansman olanaklarıyla satılıyor.
  • Corsa Elektrik ve Astra Elektrik modelleri, 250 bin liralık kredi için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • Frontera Elektrik modeli ise 250 bin liralık krediye 12 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ya da nakit indirim seçenekleriyel satılıyor.
  • Opel, temmuz kampanyası kapsamında hafif ticari araç ürün gamında da çeşitli finansman seçenekleri olduğunu duyurdu.
     
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