Opel bünyesindeki Alman teknolojisini ikonik otomobili Manta ile buluşturarak ürettiği Manta GSe’yi gün yüzüne çıkardı.

Opel’den yapılan açıklamaya göre, yarım asırdan uzun süre önce dört silindirli benzinli motoruyla pazara sunulan Manta, bugün Alman markanın tarihindeki ilk ElektroMOD modeli olarak bir kez daha pazara sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opel Üst Yöneticisi (CEO) Michael Lohscheller, “Manta GSe, Opel olarak otomobil üretme coşkumuzu gözler önüne seriyor. Köklü Opel geleneği, arzu edilen, sürdürülebilir bir gelecek için günümüzün emisyonsuz ulaşım taahhüdü ile birleşiyor. Opel, zaten birçok modeliyle elektrikliye hazır ve şimdi efsanevi Manta da öyle…” ifadelerini kullandı.

İkonik model Manta’nın çağın gereklerine uygun olarak yorumlandığı Manta GSe, LED far, Pixel-Vizor ve Pure Panel kokpit olmak üzere en güncel Opel teknolojileriyle harmanlanmasıyla dikkati çekiyor.

Açıklamaya göre yeni Opel Manta GSe’de sıfır emisyonlu 108 kW/147 HP gücündeki batarya elektrikli elektromotor, 200 kilometrelik menziliyle beklentileri karşılıyor. Dördüncü vitesin ardından otomatik kullanıma imkan tanıyan manuel şanzıman ve arkadan itiş özellikli aktarma yapısı olan Manta GSe’nin iç mekanındaki Opel Pure Panel ise araca ait tüm bilgi ve verileri ekrana taşıyabiliyor.

Yeni Opel Manta GSe’de etkili müzik sistemi, sarı dekorlu sportif koltuklar, 3 kollu direksiyon simidi, kokpit ve kapı panellerinde neoklasik dokunuşlar ve şık tavan döşemesi bulunuyor.

Yeni Manta GSe’nin 31 kWh kapasiteye sahip lityum iyon bataryası, ortalama 200 kilometre menzile ulaşmayı sağlıyor. Seri üretim Opel Corsa-e ve Opel Mokka-e modellerinde olduğu gibi Manta GSe de rejeneratif frenleme sayesinde fren enerjisini geri kazanabiliyor ve bu enerjiyi bataryada depolayabiliyor.

Normal şarj, tek fazlı ve üç fazlı AC şarjı (şebekeden gelen alternatif akım) için 9.0 kW entegre şarj cihazı ile gerçekleştiriliyo