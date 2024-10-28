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Oto sanayide 2 sürpriz isim

Televizyon tarihinin en uzun soluklu programları arasında yer alan, dünyada 120 ülkede, Türkiye’de ise DMAX, Discovery ve discovery+ kanallarında izleyici ile buluşan Tamirat Tadilat 22. yılı kutluyor. Ekip Türkiye'deydi.

28 Ekim 2024 | 18:54
Oto sanayide 2 sürpriz isim

Sevilen araba programı Tamirat Tadilat, 2003 yılında yayın hayatına başladı. Usta tamirci Marc “Elvis” Priestly ve tecrübeli araba tüccarı Mike Brewer’ın sunduğu Tamirat Tadilat, bu sezon “Tamirat Tadilat Dünya Turu” ile ekran karşısına geliyor.

1 NASIL BAŞLADILAR?

NASIL BAŞLADILAR? Unutulmaya yüz tutmuş arabaları, günümüz dünyasına taşıyan program, 2003’ten beri 18 sezonda toplam 220 ikonik arabayı restore etmiş. Mike Brewer, 15 yaşındayken satın aldığı küçük bir Mini’yi aynı sene içerisinde iyi bir karla satmasıyla meslek hayatına başlamış. 10 yılını McLaren Formula 1’de pit şeridinde geçirmiş biri olan Marc "Elvis" Priestley tamiratlarıyla biliniyor.

2 YENİ SEZONDA KONSEPT DÜNYA TURU

YENİ SEZONDA KONSEPT DÜNYA TURU Tamirat Tadilat, bu sezon “Tamirat Tadilat Dünya Turu” ile ekran karşısıda. Mike ve Elvis yeni sezonda ABD'den Avustralya'ya, Avrupa'dan Birleşik Krallık'a kadar birçok ülkeye seyahat ediyor. Her bölümde, her ülkeden restorasyona ihtiyaç duyan ikonik araçlar bulunuyor ve hayata döndürülüyor.

3 TÜRKİYE'YE GELDİLER

TÜRKİYE'YE GELDİLER Programın kahramanları Mike ve Elvis, geçtiğimiz günlerde Global Marketing Zirvesi için İstanbul’a geldi. İstanbul'da Sultanahmet'i ve daha sonra da Atatürk Oto Sanayi’yi ziyaret eden Mike ve Elvis, burada bir Murat 131 (Şahin) de tadilat amacıyla inceledi.

4 ANADOL DA PROGRAMA ÇIKACAK MI?

ANADOL DA PROGRAMA ÇIKACAK MI? İstanbul’daki turları sırasında, Auto SHOW dergisi Yayın Yönetmeni Hırant Kasapoğlu’yla da bir araya gelen ünlü ikili, AutoS HOW’a açıklamalarda bulundu. İkili,Kasapoğlu’na, bu yıl başlattıkları Dünya Turu için tekrar Türkiye’ye gelmeyi istediklerini ve bir Anadol otomobilini programda proje otomobili olarak değerlendirmek istediklerini söylemiş.
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Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
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