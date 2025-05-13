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Otomobil devi 7 fabrikasını kapatıyor

Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel çapta 11 bin kişiyi daha işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket fabrika sayısını azaltacak.

13 Mayıs 2025 | 18:02
Son Güncellenme: 13 Mayıs 2025 | 18:04
Otomobil devi 7 fabrikasını kapatıyor

Nissan'dan yapılan açıklamada, şirketin hedeflerini yeniden değerlendirerek yeni maliyet tasarrufu önlemi kararlaştırdığı belirtildi. Bu kapsamda, şirketin sabit ve değişken maliyetlerini toplamda 500 milyar yen (3,4 milyar dolar) azaltmayı hedeflediğinin aktarıldığı açıklamada, 2027’ye kadar fabrika sayısının da 17'den 10'a düşürüleceği vurgulandı.

Maliyetleri azaltma hedefinde küresel çapta daha fazla işten çıkarmaların olacağının aktarıldığı açıklamada, “Nissan, 2024 ve 2027 mali yılları arasında, daha önce açıklanan 9 bin kişilik azaltmayı da içerecek şekilde işgücünü toplam 20 bin kişi azaltmayı hedeflemektedir.” ifadelerine yer verildi.

Nissan dünya genelinde 133 bin 500 kişiyi istihdam ediyor.

Şirketin en büyük 2 pazarı olan Çin'deki satışların düşmesi ve ABD'deki yüksek indirimler şirketin kazancını olumsuz etkilerken, Honda ve Mitsubishi ile önerilen birleşme planı da Şubat ayında başarısızlıkla sonuçlandı. Son kesintilerle birlikte şirketin geçen yıl duyurduğu işten çıkarmaların toplam sayısı yaklaşık 20 bine, yani toplam iş gücünün yüzde 15'ine ulaştı.

Şirketin CEO'su Ivan Espinosa, son işten çıkarmaların üçte ikisinin üretim sektöründen, geri kalanının ise satış, idari işler, araştırma ve sözleşmeli personelden geleceğini söyledi.

 

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