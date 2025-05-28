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Otomobil devine yeni CEO

Stellantis'in yeni Üst Yöneticisi (CEO) Antonio Filosa, 23 Haziran'da göreve başlayacak.

28 Mayıs 2025 | 17:50
Son Güncellenme: 28 Mayıs 2025 | 18:38
Otomobil devine yeni CEO

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Stellantis NV, Yönetim Kurulu Özel Komitesi'ni topladı ve şirketin yeni CEO'sunu belirledi.

Şirketin İcra Kurulu Başkanı John Elkann liderliğindeki komite, üstlendiği kapsamlı şirket içi ve şirket dışı aday arama sürecinin ardından oy birliğiyle Antonio Filosa'yı yeni İcra Kurulu Başkanı olarak seçtiğini açıkladı.

Şirket, Filosa'nın şirketin İcra Direktörü olarak Yönetim Kuruluna seçilmesi için "Olağanüstü Hissedarlar Toplantısı" düzenleyecek.

Yönetim Kurulu Filosa'ya, tam yetki vermek ve verimli bir geçiş sağlamak amacıyla 23 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere CEO yetkilerini verdi.

Fiat Grubu'na 1999'da katılarak, Brezilya'daki Betim tesisinin Fabrika Müdürü olan Filosa, bölgede Latin Amerika bölgesi Satın Alma Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok rol üstlendi.

Filosa, 2016'dan itibaren Arjantin Başkanı ve 2018'den itibaren Fiat Chrysler Automobiles Latin Amerika bölgesi COO'su olarak görev yaptı.

Ayrıca Filosa, 2021'de yeni kurulan Stellantis'in Güney Amerika COO'su, 2023'te Jeep markasının CEO'su, Ekim 2024'te de Kuzey Amerika COO'su olarak görev aldı.

Geçen yıl aralıkta Kuzey ve Güney Amerika'dan sorumlu COO olarak atandığında sorumluluk alanı daha da genişleyen Filosa, ocakta Kalite Yöneticisi oldu.

İtalya'daki Politecnico di Milano'dan mühendislik yüksek lisans derecesine ve Brezilya'daki Fundaçao Dom Cabral'dan İşletme Yöneticiliği MBA derecesine sahip olan Filosa, ABD'de Michigan'da ikamet ediyor.

‘GÜÇLÜ VE ETKİLİ LİDERLİK SERGİLEDİ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stellantis Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann, Filosa'nın, şirket, çalışanlar ve sektör hakkındaki bilgisinin, Stellantis'in gelişiminin bir sonraki ve önemli aşamasında onu Yönetim Kurulu Başkanı rolü için nitelikli kıldığını belirtti.

Geçen altı ay boyunca Filosa ile yakın çalıştığını aktaran Elkann, "Bu süre zarfında sorumlulukları arttı ve Kuzey ve Güney Amerika'da benzeri görülmemiş zorlukların yaşandığı bir dönemde sergilediği güçlü ve etkili liderlik, bu pozisyonun getirdiği olağanüstü nitelikleri doğruladı. Tüm yönetim kuruluyla birlikte kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Stellantis Başkan Yardımcısı Robert Peugeot da Filosa'nın oy birliği ile İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

Filosa'nın şirkette uzun yıllar boyunca gösterdiği başarılı liderlik sicili elde ettiğini kaydeden Peugeot, "İşimiz ve sektörümüzün karşı karşıya olduğu karmaşık dinamikler hakkındaki köklü bilgisi, onu Stellantis'in bir sonraki CEO'su olmak için doğal bir seçim haline getiriyor." değerlendirmesini yaptı.

 

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