Mayıs ayında birçok otomobil markası fiyatlarında güncellemeye gitti. Crossover segmentindeki modellerde de gözlemlenen bu artışlar, yeni araç sahibi olmayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. İşte Toyota, Citroen ve Peugeout markalarının Cross modellerindeki 2025 Mayıs fiyatları