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  • Cross Otomobil Fiyatlarında Mayıs Ayı Güncel Fiyat Listesi: Toyota, Citroen, Peugeout... İşte 2025 Mayıs fiyatları

Cross Otomobil Fiyatlarında Mayıs Ayı Güncel Fiyat Listesi: Toyota, Citroen, Peugeout... İşte 2025 Mayıs fiyatları

Mayıs ayında otomobil piyasasını takip edenler ve araç almak isteyenler güncellenen fiyat listelerini yakından takip ediyorlar. Cross modellerde Mayıs Ayı itibari ile güncel fiyatlar yayınlandı. İşte Toyota, Citroen ve Peugeout Cross modellerinde güncellenen fiyat listesi

11 Mayıs 2025 | 00:49
Son Güncellenme: 11 Mayıs 2025 | 00:52
Cross Otomobil Fiyatlarında Mayıs Ayı Güncel Fiyat Listesi: Toyota, Citroen, Peugeout... İşte 2025 Mayıs fiyatları

Mayıs ayında birçok otomobil markası fiyatlarında güncellemeye gitti. Crossover segmentindeki modellerde de gözlemlenen bu artışlar, yeni araç sahibi olmayı düşünenleri yakından ilgilendiriyor. İşte Toyota, Citroen ve Peugeout markalarının Cross modellerindeki 2025 Mayıs fiyatları

Japon otomotiv üreticisi Toyota'nın crossover modelleri, mayıs ayında zamlarla karşılaştı. Özellikle hibrit motorlu seçeneklerdeki fiyat artışları dikkat çekiyor:

  • Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Flame: Nisan ayında 1928500 TL civarında olan bu modelin yeni fiyatı 2.075.000 TL'ye ulaşarak yaklaşık %7'lik bir artış gösterdi.

 

  • Toyota C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion X-Style: Bu modelin fiyatı 2.633.000 TL'ye yükselirken, önceki fiyatı 2.460.500 TL civarındaydı. Bu da yaklaşık %7'lik bir farka işaret ediyor.
  • Toyota C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Flame: Bir önceki fiyatı 1.928.500 TL olan bu modelin yeni fiyatı 2.063.500 TL'ye çıkarak yaklaşık %7 oranında zamlandı.

 

  • Toyota C-HR Crossover 1.8 Hybrid 4x2 Passion: Bu modelin fiyatı 2.089.500 TL'den 2.235.500 TL'ye yükselerek yaklaşık %7'lik bir artış yaşadı.
  • Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid Passion: Fiyatı 2.241.000 TL'den 2.395.000 TL'ye çıkan bu modeldeki artış ise yaklaşık %6 olarak kaydedildi.

 

  • Diğer Toyota Corolla Cross hibrit versiyonlarında da benzer şekilde %6 ila %7 arasında fiyat artışları gözlemlendi.

 

  • Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid'in tüm versiyonlarında yaklaşık %4 oranında fiyat artışları yaşandı.

Citroen 

Citroen Cross modellerinde güncellenen fiyatlar:

Citroen C4 X 1.2 PureTech Max ve You: Her iki versiyonun fiyatı da 1.694.000 TL'den 1.785.000 TL'ye yükselerek yaklaşık %5 oranında arttı.

Citroen e-C4 X 50kWh Max: Bu elektrikli crossover modelinin fiyatı 1.617.000 TL'den 1.680.000 TL'ye çıkarak yaklaşık %4'lük bir zam gördü.

Peugeot Crossover Fiyatları da Güncellendi

Peugeot'nun crossover modellerinin de mayıs ayındaki fiyatları güncellendi

Peugeot 408 ve 3008 Crossover'larının çeşitli versiyonlarında yaklaşık %3'lük fiyat artışları görüldü.

Peugeot 2008 Crossover'ın farklı donanım seviyelerinde de yaklaşık %3 oranında zamlar söz konusu.

Peugeot e-2008 Crossover'ın elektrikli versiyonlarında ise daha düşük oranlarda, yaklaşık %1'lik fiyat artışları yaşandı.
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