Otomobil piyasası raporu: Fiyatlar 7 aydır geriliyor

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunda son dönemde otomobil piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

Ocak ayında yayınlanan rapora göre satılık otomobil reel fiyatı 2023 yılının ocak ayına göre yüzde 8,5 bir önceki aya göre ise (Aralık 2023) yüzde 6 düştü. Otomobil cari fiyatı geçen yılın ocak ayına göre yüzde 50,9 artarken aralık ayına (2023) kıyasla değişmedi.

Ocak ayında ortalama otomobil fiyatı 860 bin 443 lira oldu. Otomobil talep endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 5,6 arttı.

Otomobil piyasasındaki canlılık göstergesi olarak satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı 0,8 puan artarak yüzde 17,7 oldu. Bu gösterge detayları incelendiğinde, ilan sayısı azalırken satılan otomobil sayısının arttığı görüldü.

Enflasyondan arındırıldığında otomobil ortalama reel fiyatının 7 aydır düştüğü görülüyor.

Reel fiyat endeksi aralık ayına kıyasla yüzde 6 azalarak 198 olurken reel fiyatlardaki yıllık artış oranı da düştü. Mayısta yüzde 47,9'a ulaşan artış oranı takip eden aylarda sürekli azalarak ocakta yüzde -8,5'e geriledi.

Otomobil arzı azalırken satılan otomobil sayısı arttı

Otomobil fiyatları ve fiyatlardaki yıllık artış oranı düştü. Ortalama otomobil fiyatı önceki üç aydaki düşüşün ardından ocakta neredeyse değişmemiştir. Aralık'ta 860 bin 480 lira olan ortalama otomobil fiyatı ocakta 860 bin 443 liraya geriledi.

Benzer şekilde otomobil fiyatlarındaki yıllık artış oranı da düştü. Aralıkta yüzde 65,9 olan yıllık artış oranı ocakta yüzde 50,9'a geriledi.

Otomobil talep endeksi kasım ve aralıkta olduğu gibi ocakta da yükseldi. Ocak 2024'te talep endeksi önceki aya kıyasla yüzde 5,6 artarak 98,3 oldu. Ancak, talep endeksi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,6 düşük olduğu ortaya çıktı.

Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı bir önceki aya kıyasla 0,8 puan artarak yüze 17,7 olarak gerçekleşti. Bu artışın arka planı incelendiğinde satılık otomobil ilan sayısı yüzde 1 azalırken, satılan otomobil sayısı ise yüzde 3,5 arttı.

Otomobil piyasasının bir diğer canlılık göstergesi olan kapatılan ilan yaşı diğer göstergelerin ima ettiğinin aksine yedinci ayda da yükseldi. 2024 ocak ayının verilerine göre kapatılan ilan yaşı bir önceki aya kıyasla 0,3 gün artarak 25,1 gün oldu.