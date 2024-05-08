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Otomobil satarken bu uyarıya dikkat: Yağ tuzağı

Otomobil satışlarında hem alıcı hem satıcı tarafına ilişkin çeşitli dolandırıcılıklar gündeme geliyor. Bu kez de yeni bir yöntem gündemde.

08 Mayıs 2024 | 09:53
Otomobil satarken bu uyarıya dikkat: Yağ tuzağı

Sabah'ın haberine göre yağ tuzağı dolandırıcılığı şöyle gerçekleşiyor: Araç sahibi ile iletişime geçen alıcı, şehir dışından arkadaşıyla geleceğini söylüyor. Satıcıyla buluşan iki kişi aracı incelemeye başlıyor. Dolandırıcılardan biri satıcıyı oyalıyor, diğer kişi ise otomobilin radyatör kapağını açıyor ve içine fark ettirmeden yağ boşaltıyor. Aracı beğendiğini söyleyen alıcı ekspertizin yolunu tutuyor. Ancak muayene sırasında alıcılar "Sizin araç arızalı. Yağ ve suyu birbirine karıştırmış. Fiyatı düşürün" diyerek fiyat kırmaya çalışıyor. Aracında böyle bir arızanın olduğunu orada öğrenen satıcı ise yaşadığı şaşkınlığın etkisiyle 80-100 bin lira kadar fiyatı indirmek zorunda kalıyor.

Habere göre gazeteye konuşan Oto Eksperi Gürsel Kaplan, "Arabayı indirimli satın aldıktan sonra uzun yol yapılmaması önemli. Satış tamamlandıktan sonra aracı hiç hareket ettirmeden çekiciyle tamirciye götürüp yaptırıyorlar. Hemen motorun temizlenmesi, o yağdan arındırılması ve yeni antifiriz konulması yeterli oluyor, bunun da 500-600 TL civarında masrafı var. Ama araba gerçekten yağ ve suyu birbirine karıştırsaydı masrafı model ve işçiliğe göre 80-100 bin TL olacaktı" diyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü ise "Otomobilin yağ ile suyu karıştırdığı arızası iddiası ile indirim yapmak zorunda bırakıldığına dair satıcılar yazılı bir belge hazırlayabilirler. Burada elbette ekspertizlerin de dikkatli olmaları gerekiyor. Satıcılar araçlarını gösterirken, aracın yanından hiç ayrılmamalı. Bu tür olaylara şüpheyle yaklaşmakta fayda var. Böyle bir olay yaşayan vatandaşlar hemen savcılığa suç duyurunda bulunsunlar" diyor.

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