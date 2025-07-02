Otomobil satışları haziranda artış gösterdi

Haziran 2025'te Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 oranında artış gösterdi ve toplam 118.013 adet satış gerçekleştirildi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında otomobil satışları yüzde 6,6 artarak 93.676 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 32,4 artışla 24.337 adede ulaştı.

Son 10 yılın en iyisi

Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlarına göre oldukça güçlü bir artış sergiledi.

Otomobil pazarı, bu ortalama ile yüzde 45,3 artarken, hafif ticari araç pazarı yüzde 52,0 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, sektördeki güçlü talebin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 oranında büyüdü ve toplam 607.379 adet satış gerçekleştirildi. Otomobil satışları, 2024 yılına göre yüzde 5,4 artışla 488.003 adet olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,8 artarak 119.376 adede yükseldi.