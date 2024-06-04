Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Mayıs ayı satış rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında artan kampanyalarla birlikte satış rakamları yeniden 100 binin üzerine çıktı.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,0 oranında artarak 471.743 adet olarak gerçekleşti.

Bu dönemde otomobil satışları, geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375.097 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96.646 adet oldu.

Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Mayıs'ına göre yüzde 10,1 azalarak 100.305 adet oldu. Otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,19 azalırken 80.260 adette kaldı.

BENZİN BİRİNCİ, DİZELDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Satışlara motor tiplerine göre baktığımızda benzinli modellerin payının yüzde 66,1'le zirvede yer aldığını görüyoruz.

5 aylık dönemde 54 bin 065 adet satılan hibrit araçlar yüzde 14,4 pay ile ikinci sırada yer alıyor.

Nisan ayında yüzde 11,1 paya sahip olan dizel modellerde düşüş devam ediyor. Mayıs ayında dizel modeller yüzde 10.5 pazar payı ile üçüncü sırada yer alıyor.

31 bin 70 adet satılan elektrikli otomobiller pazar payını yüzde 7,8'den 8,3'e çıkardı.

2024 yılında 31 bin 70 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Bir önceki yıl aynı dönemde bu sayı 10 bin 366 adetti.

SUV YİNE ZİRVEDE

Satışlar gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yüzde 54,7 pay ve 205 bin 208 adetle SUV'ler oldu.

Onu yüzde 26 pay ve 97 bin 554 adet ile sedan, yüzde 17,7 pay ve 66 bin 500 adet satışla H/B modeller takip etti.

OTOMATİK LİDER DURUMDA