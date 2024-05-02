Otomobile yeni düzenleme geliyor: Bayide fiyat artışı yapılamayacak

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı taslağa göre taşıtın üretici veya distribütör tarafından bayiye teslim edilmesi ve vergilerinin ödenmesi sonrasında fiyat değişikliği yapılamayacak.

NTV'de yer alan habere göre bayiler otomobil satışı sürecinde en fazla fiyatın yüzde 10'u kadar ön ödeme alabilecek. Taslağa göre ödemesi yapılan araç en geç 15 gün içinde teslim edilecek.

Düzenlemeler, distribütörleri de kapsayacak. Distribütörler, bayilerden üç yıllık satış ortalamasından fazla araç alımını talep edemeyecek. Ayrıca fatura tarihinden itibaren fiyat değişikliği yapılamayacak.

İkinci el otomobil satışları da düzenlenecek. İnternetten yapılan satışlarda 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki araçlarda fiyat ile nihai teklif farkı yüzde 5'i aşamayacak.

İhaleye çıkacak araçlara için ise 24 saat öncesinde detaylı bilgilerle ilan zorunluluğu getirilecek.