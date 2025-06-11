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Otomobillere ön fren lambası önerisinin temeli ne?

Ön fren lambası konsepti bir süredir otomotiv endüstrisinde dolaşıyor. Ancak hiçbir araç üreticisi bu fikri benimseyip yollarda gerçeğe dönüştürmedi. Son dönemde ise Graz Teknoloji Üniversitesi'nden (TU Graz) Ernst Tomasch liderliğindeki bir araştırma ekibi bu fikrin uygulanmasını desteklemek için ikna edici kanıtlar sağladığını söylüyor.

11 Haziran 2025 | 02:58
Son Güncellenme: 11 Haziran 2025 | 03:00
Otomobillere ön fren lambası önerisinin temeli ne?

Graz Teknoloji Üniversitesi (TU Graz) tarafından yapılan bir araştırma, araçlara takılacak ön fren lambalarının trafik kazalarını önemli ölçüde azaltabileceğini iddia ediyor.

Üniversitenin açıklamasına göre kavşaklarda meydana gelen 200 gerçek kazanın yeniden canlandırılmasıyla yapılan bu çalışma, araçların ön kısmına yerleştirilecek ek bir fren lambasının, yol kullanıcılarının tepki süresine bağlı olarak, çarpışmaların yüzde 7,5 ila 17'sini önleyebileceğini savunuyor. Araştırmada ayrıca vakaların 4'te 1'i kadarında bu lambaların çarpışma hızını azaltarak yaralanmaların şiddetini hafifletebileceği belirtiliyor.

Açıklamaya göre ön fren lambaları, karşıdan gelen ve bir dereceye kadar yandan yaklaşan yol kullanıcılarına aracın fren yaptığını; ön fren lambaları söndüğünde ise duran aracın hareket etmeye başlayabileceğini bildiriyor.

Araştırmacılar, Kapsamlı Kaza Araştırması Merkezi Veritabanı'ndan (CEDATU) alınan verilerlerle simülasyon kombinasyonunu kullandı. Tüm kazaların olay dizilerini yeniden yapılandırdılar ve ardından araçlarda ön fren lambaları olduğu varsayımıyla olayları tekrar simüle ettiler. Simülasyon, ön fren lambasını görebilen yol kullanıcıları için daha hızlı bir tepki süresi varsaydı, bu da durmak için gereken mesafeyi azalttı.

YAN FREN LAMBALARI ÖNERİSİ

Ön fren lambalarının avantajlarına rağmen, araştırmacılar kritik bir faktöre, yani görünürlüğe dikkat çekti. Çünkü ön fren lambalarının etkinliği, diğer yol kullanıcıları tarafından görülebilmelerine bağlı. Analizleri sırasında kaza vakalarının yaklaşık üçte birinde ilgili araçlar arasında olumsuz açılar bulunduğunu ve ön fren lambalarının fark edilemez hale geldiğini keşfettiler.  Bu sorunu çözmek için araştırma ekibi, araçların yan fren lambalarıyla da donatılmasını önerdi. Bir aracın hem önünün hem de yanlarının aydınlatılmasıyla, görünürlük olasılığı önemli ölçüde artacak. 

Araştırmanın önerisine göre bu lambalar geleneksel kırmızı yerine yeşil bir ışık yayacak ve mevcut araç çerçevelerine kapsamlı modifikasyonlar olmaksızın, düşük maliyetlerle kolayca entegre edilebilir. 

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