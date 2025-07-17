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Otomotiv devi halka arzından beri böylesini görmedi

Volvo Cars, 2021 yılında Stockholm borsasında halka arz edilmesinden bu yana ilk kez faaliyet zararı açıkladı.

17 Temmuz 2025 | 09:47
Son Güncellenme: 17 Temmuz 2025 | 10:14
Otomotiv devi halka arzından beri böylesini görmedi

Nisan-Haziran dönemine ilişkin bilançosunu yayımlayan şirket, 10 milyar İsveç kronu (yaklaşık 1 milyar dolar) operasyonel zarar ettiğini duyurdu. 

Geçen yılın aynı döneminde 8 milyar kron kar elde eden şirketin bu yıl analistlerce beklenen ortalama kârı ise 2,3 milyar kron seviyesindeydi.

Çinli Geely grubuna bağlı olan İsveç merkezli üretici, gelirlerinde de düşüş yaşadı. 

Şirketin çeyreklik geliri yüzde 8 azalarak 93,5 milyar krona geriledi. Bu düşüşte Avrupa ve Çin gibi pazarlarda perakende satışların zayıflaması etkili oldu.

Volvo Cars CEO’su Håkan Samuelsson, açıklamasında küresel ekonomik belirsizlikler, gümrük tarifeleriyle ilgili sorunlar ve rekabetin artmasının talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

3.000 kişiyi işten çıkaracak

Şirket, maliyetleri azaltmak için dünya genelinde 3.000 kişilik işten çıkarma planını devreye soktu. 

Ayrıca ABD’deki tarifelerin etkisini azaltmak için Güney Carolina’daki üretimini artırma kararı aldı. Buna ek olarak, XC60 model SUV’un 2026 sonundan itibaren ABD’de üretileceği açıklandı.

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