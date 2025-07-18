Otomotiv devinin başı geri çağırmalarla dertte

Şirket, 2025 yılına geri çağırma rekorlarıyla damga vuruyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Ford’un 694 bin 271 SUV modelini, yakıt sızıntısı nedeniyle geri çağıracağını duyurdu. Bu hata nedeniyle motor bölümünde yangın çıkabileceği söyleniyor.

Söz konusu geri çağırma, daha önce yazılım güncellemeleriyle çözülmeye çalışılan ancak yeniden sorun çıkaran parçalara yönelik.

Kararın maliyeti 570 milyon dolar

Yaklaşık bir yıldır süren soruşturma sonucunda alınan bu kararın Ford’a maliyetinin 570 milyon dolar olacağı açıklandı.

Daha önce 2022 ve 2024 yıllarında da aynı sorun nedeniyle yazılım güncellemesiyle sınırlı geri çağırmalar yapılmıştı. Ancak bazı araçlarda yazılım güncellemesine rağmen yangın vakalarının yaşanması, kapsamlı bir parçalı müdahaleyi zorunlu kıldı.

Ford, temmuz başında da başka bir yakıt sistemi arızası nedeniyle 850 binden fazla aracı geri çağırmıştı.