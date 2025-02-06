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Otomotiv ihracatı yıla rekorla başladı

Otomotiv sektörü, ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamına ulaştı ve yıla rekorla başladı.

06 Şubat 2025 | 21:01
Otomotiv ihracatı yıla rekorla başladı

Türkiye otomotiv sektörü ihracatta 2025 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Küresel ekonomideki belirsizlikler ve ana pazar konumundaki Avrupa’daki ekonomik kırılganlıklara rağmen Türkiye’nin üretim gücü ve jeopolitik avantajları sektörün performansını destekleyen faktörler arasında yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak ayında yıllık bazda yüzde 5,8 artış göstererek 21 milyar 164 milyon 177 bin dolar oldu. Otomotiv ihracatı ise bu dönemde 3 milyar dolarla en yüksek yıl başlangıcını yaparken, sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 14,2 olarak hesaplandı.

Otomotiv ihracatının, salgın döneminin ardından yıllar içinde pozitif ivme kazanması dikkati çekiyor. Sektör, 2019 yılı Ocak ayında 2,3 milyar dolar, 2020'de 2,4 milyar dolar, 2021’de ise 2 milyar 266 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

2022 yılı Ocak ayında 2,2 milyar dolar ihracat yapan sektör, 2023’te bu rakamı 2,7 milyar dolara, 2024’te ise 2,8 milyar dolara yükseltti.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 1,7 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 1,3 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 17 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 568 bin dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 38,3 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Otomotivde en fazla ihracat 462,2 milyon dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 346,5 milyon dolarla Birleşik Krallık, 327,3 milyon dolarla Fransa, 255,6 milyon dolarla İspanya ve 231,4 milyar dolarla İtalya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında İspanya zirvede yer aldı. Ocak ayında otomotiv sektörünün bu ülkeye dış satımı 84,9 milyon dolar arttı. İhracat artışında İspanya'yı 56,1 milyon dolarla Fransa, 45,8 milyon dolarla Almanya, 35,3 milyon dolarla Romanya, 31,7 milyon dolarla Slovenya izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 170,9 milyon dolarlık, Romanya'ya 110,1 milyon dolarlık ihracat yaptı.

En fazla ihracat Kocaeli'nden

İl bazında bakıldığında, geçen ay otomotiv sektöründe en fazla ihracat 903,4 milyon dolarla Kocaeli'den gerçekleştirildi. Bu dönemde, İstanbul'dan 641,6 milyon dolar, Bursa'dan 585,4 milyon dolar, Sakarya'dan 385,4 milyon dolar, Ankara'dan 102,4 milyon dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, 2024 ve 2025 yılı ocak aylarında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler ve değişimleri şöyle: (bin dolar)

 1 OCAK - 31 OCAK (bin dolar)
ÜLKE20242025DEĞİŞİM
TOPLAM2.776.766,752.999.897,68%8,0
ALMANYA416.356,58462.193,79%11,0
BİRLEŞİK KRALLIK333.955,07346.498,33%3,8
FRANSA271.190,72327.287,80%20,7
İSPANYA170.665,16255.606,27%49,8
İTALYA259.885,60231.368,09-%11,0
SLOVENYA139.274,76170.930,20%22,7
BELÇİKA121.446,73135.786,30%11,8
POLONYA125.465,55118.988,81-%5,2
ROMANYA74.811,93110.074,90%47,1
ABD80.865,49105.333,70%30,3


 

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