ARA
DOLAR
39,53
0,09%
DOLAR
EURO
45,44
0,20%
EURO
GRAM ALTIN
4306,97
0,09%
GRAM ALTIN
BIST 100
9165,70
-1,86%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Otomotiv ilanlarında yeni dönem başladı: Tüm taşıtlarda geçerli

Ticaret Bakanlığı, taşıt ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden "yetki doğrulaması" uygulamasının tüm taşıt ilanları için zorunlu hale geldiğini bildirdi.

18 Haziran 2025 | 09:09
Otomotiv ilanlarında yeni dönem başladı: Tüm taşıtlarda geçerli

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilan platformlarında kimliği belli olmayan üyelikler üzerinden yayımlanan gerçeğe aykırı, aldatıcı veya sahte taşıt ilanlarını önlemek, ilan kirliliğini ve yetki belgesiz kayıt dışı galericilik faaliyetlerini engellemek amacıyla Bakanlığın çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Otomotiv sektöründe sahte taşıt ilanlarının, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla Bakanlığın 31 Ağustos 2023'te yapılan yönetmelik değişikliğiyle ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulaması yükümlülüğü getirdiği anımsatılan açıklamada, bu yükümlülüklerin hayata geçirilebilmesi için EİDS'nin kurulduğu ifade edildi.

- Spekülatif fiyat oluşumlarının da engellenmesi amaçlanıyor

Bu kapsamda, ilan platformlarının EİDS'ye entegrasyonu sayesinde, 1 Kasım 2023'ten itibaren taşıt ilanlarında kimlik doğrulaması yapıldığı, kimlik bilgilerini doğrulamayan kişilerin ilan platformları üzerinden ilan vermelerinin önüne geçildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulaması 7 Nisan 2025'te yalnızca model yılı 2023, 2024 ve 2025 olan taşıt ilanları için uygulamaya alınmıştı. 16 Haziran 2025 itibarıyla EİDS yetki doğrulama uygulaması tüm taşıt ilanlarında zorunlu hale getirilmiştir. Uygulamayla ilanlar sadece taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli oto galeriler veya taşıt sahibi, taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları ve eşi tarafından verilebilecek, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamayacaktır. Bakanlık olarak otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesine yönelik faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz."

0
  • ALTIN GRAM - TL 4306,97 0,09%
  • ALTIN ONS 3388,12 -0,02%
  • BIST 100 9165,7 -1,86%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,804 -0,304%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36616 -0,13122%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,575 0,2203%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,5323 0,0884%
  • EURO/DOLAR 1,1493 0,1137%
  • EURO/TURK LIRASI 45,4422 0,1974%
  • STERLIN/DOLAR 1,34406 0,03424%
Borsa Haberleri
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
Yarın bir hissede bedelli sermaye artırımı var
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
Portföyde ‘çoklu varlık dağılımı’ önem kazanıyor
17 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bugün 4 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (18 Haziran)
BİM (BIMAS) temettü miktarı ve temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa İstanbul'dan 4 hissede tedbir kararı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 550
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL