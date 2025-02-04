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Otomotiv pazarı ocakta daraldı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ocakta önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 daralarak 68 bin 654 adet olarak kaydedildi. Otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalışla 12 bin 710 adet oldu.

04 Şubat 2025 | 11:59
Otomotiv pazarı ocakta daraldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Ocak 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 55 bin 944, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 18,8 azalışla 12 bin 710 adet olarak gerçekleşti.

Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 gerileyerek 68 bin 654 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 75,2 büyüdü.

Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2, hafif ticari araç pazarı da aynı dönemde yüzde 36,7 büyüme kaydetti.

Pazarın yüzde 82,3'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31 bin 455 ile yüzde 56,2 pay, B segmenti otomobiller 14 bin 419 ile yüzde 25,8 pay aldı.

EN ÇOK SUV TERCİH EDİLDİ

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 57,4 pay ve 32 bin 136 satışla SUV otomobiller oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 25,6 pay ve 14 bin 296 satışla sedan, yüzde 16,2 pay ve 9 bin 78 adetle H/B otomobiller takip etti.

Benzinli otomobil satışları 27 bin 130 ile yüzde 48,5 pay, hibrit otomobil satışları 16 bin 642 ile yüzde 29,7 pay, elektrikli otomobil satışları 6 bin 225 ile yüzde 11,1 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 767 ile yüzde 10,3 pay ve otogazlı otomobil satışları 180 adetle yüzde 0,3 pay aldı.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 63,8 artarak yüzde 9,8 paya, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 18,5 artarak yüzde 1,3 paya sahip oldu.

1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 33,8 azalarak yüzde 58,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 30,3 düşüşle yüzde 0,5 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 41,9 artarak yüzde 0,3 pay olarak kaydedildi.

Otomatik şanzımanlı otomobiller 52 bin 908 ile yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 3 bin 36 adetle yüzde 5,4 paya ulaştı.

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 76,1 pay ve 9 bin 671 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 13 pay ve 1657 adetle ikinci sırada yer aldı. AA

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