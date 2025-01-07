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Otomotivde tüm zamanların yıllık ihracat rekoru kırıldı

Otomotiv sektörü, geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

07 Ocak 2025 | 16:16
Otomotivde tüm zamanların yıllık ihracat rekoru kırıldı

Son dönemde otomotivde "vites" artıran Türkiye, küresel firmaların da üretim merkezi konumuna geldi. Türkiye'de, yerli ve global markaların üretimleriyle otomotiv ihracatı son 5 yıldır aralıksız artıyor. 

Sektör, 2020 yılında 25,5 milyar dolarlık, 2021 yılında 29,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, 2022 yılında 31 milyar dolar, 2023 yılında 35 milyar dolarlık dış satım yaptı.

Ayrıca sektör, salgın öncesindeki 31,6 milyar dolarlık ihracat rekorunu, son iki yıldır geçmeyi başarıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı 2024'te yıllık bazda yüzde 2,5 artış göstererek 262 milyar dolar oldu. Aralık ayında da ihracat, yüzde 2,2 artışla 23,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece aralık ayı aylık ihracat rekoru da kırıldı.

Otomotiv sektörü, geçen yıl 37 milyar 211 milyon 661 bin dolarla tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

2024'te otomotiv sektörünün ihracatı 2023 yılına göre yüzde 6,3 artarken, sektörün toplam ihracattaki payı da yüzde 16,5 olarak hesaplandı.

Otomotiv sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 21,9 milyar dolarlık otomotiv ana sanayi, 13,4 milyar dolarlık otomotiv yan sanayi, 1,5 milyar dolarlık otomotiv endüstrisi, 272,7 milyon dolarlık otomotiv sanayi diğer taşıt araçları, 10 milyon dolarlık otomotiv sanayi mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler, 134,3 milyon dolarlık savunma ve havacılık sanayi ihracatı yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Otomotivde fazla ihracat 4,9 milyar dolarla Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 4,3 milyar dolarla Fransa, 4,2 milyar dolarla Birleşik Krallık, 3,4 milyar dolarla İtalya ve 2,5 milyar dolarla İspanya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında Birleşik Krallık zirvede yer aldı. 2024 yılında otomotiv sektörünün ülkeye dış satımı 876,1 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi 456,9 milyon dolarla Slovenya, 303,3 milyon dolarla İtalya, 292,4 milyon dolarla Romanya, 192,3 milyon dolarla ABD izledi.

Otomotiv sektörü, Slovenya'ya 1,8 milyar dolarlık, ABD'ye ve Romanya'ya 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptı.

EN FAZLA İHRACAT KOCAELİ'NDEN

İl bazında bakıldığında, geçen yıl otomotiv sektöründe en fazla ihracat 9,7 milyar dolarla Kocaeli'nden gerçekleşti. Aynı dönemde, İstanbul'dan 8,3 milyar dolar, Bursa'dan 7,7 milyar dolar, Sakarya'dan 5,5 milyar dolar, Ankara'dan 1,4 milyar dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, geçen yıl ve 2023 yılında otomotiv endüstrisinin en fazla ihracat (bin dolar) gerçekleştirdiği ülkeler şöyle:

  1 OCAK - 31 ARALIK (Bin dolar)
ÜLKE      20232024DEĞ.
ALMANYA 4.853.208,874.860.219,62%0,1
FRANSA 4.307.446,654.347.508,76%0,9
BİRLEŞİK KRALLIK 3.291.889,704.167.997,62%26,6
İTALYA 3.138.049,933.441.376,30%9,7
İSPANYA 2.441.266,872.510.542,16%2,8
POLONYA 1.763.122,891.832.269,46%3,9
SLOVENYA 1.354.799,221.811.692,81%33,7
BELÇİKA 1.324.322,791.408.009,31%6,3
ABD 1.017.155,291.209.430,70%18,9
ROMANYA 868.680,281.161.045,11%33,7



 

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