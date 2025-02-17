Otomotivde üretim ve satış azaldı, ihracat arttı

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), ocak ayına ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay toplam otomotiv üretimi 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 3 düşüşle 105 bin 397 adet oldu. Otomobil üretimi yüzde 1 artarak 67 bin 795 olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle toplam üretim 108 bin 21 adedi buldu.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi yüzde 9 geriledi. Ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 51, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 3 düştü. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 58 oldu.

Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları hafif araçlarda (otomobil+hafif ticari araç) yüzde 60, kamyon grubunda yüzde 23, otobüs-midibüs grubunda yüzde 43, traktörde ise yüzde 42 seviyesinde gerçekleşti.

OCAK AYI OTOMOTİV İHRACATI 2,95 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ocakta otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4 artarak 78 bin 191 oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı yüzde 7 artarken, ticari araç ihracatı yüzde 1 geriledi. Traktör ihracatı ise yüzde 54 azalışla 739 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv sanayisinin ihracatı ocakta yüzde 16 payla sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Geçen ay toplam otomotiv ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 2,95 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 5 büyümeyle 2,7 milyar avro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 2,8, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 7,4 arttı.

OTOMOBİL VE TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI GERİLEDİ

Yılın ilk ayında toplam pazar 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 15 azalarak 70 bin 412 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 13 gerileyerek 55 bin 944 adet oldu.

Pazar, ticari araçların toplamında yüzde 22, ağır ticaride yüzde 38, hafif ticaride yüzde 19 daraldı.

Geçen ay otomobil satışlarında yerli araç payı yüzde 33, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 25 olarak gerçekleşti. AA