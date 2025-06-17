ÖTV değişikliği masadaki maddelerden biri... Peki TOGG etkilenecek mi?

Otomobil sektörünü ve otomobil almak isteyenleri ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi’ne ilişkin yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre, ÖTV oranları ve ÖTV matrahlarında değişikliğe gidilmesi öngörülüyor.

AK Parti tarafından sunulan teklifte uzun süredir içten yanmalı motora sahip araçlardaki yüzde 80’lik ÖTV’nin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.

4 ÖTV DİLİMİ TARİH OLACAK

İçten yanmalı motora sahip araçlarda yüzde 45, 50, 60, 70 ÖTV oranı yeni teklif kabul edilirse ortadan kalkmış olacak. Günümüzde matrah değerleri düşük kaldığı için en küçük içten yanmalı motora sahip araçlarda bile yüzde 80 ÖTV oranı uygulanıyor.

HİBRİT OTOMOBİLLERDE ÖTV DEĞİŞİYOR

Hibrit yani hem içten yanmalı hem de elektrikli motoru olan araçlarda ÖTV oranı değişecek.

Elektrik motoru 50 kW’yı geçip motor silindir hacmi 1800 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV yüzde 80, elektrik motoru 100 kW’yı geçip silindir hacmi 2500 cc’yi geçmeyenlerde ÖTV oranı yüzde 130’dan yüzde 150’ye çıkacak.

Daha yüksek motor hacmi ve elektrik motoru gücü olanlarda bu oran yüzde 220’ye çıkacak.

ELEKTRİKLİLER İÇİN YETKİ CUMHURBAŞKANINDA

Elektrikli araçların ÖTV'sinde yapılacak düzenleme için Cumhurbaşkanına menzil ve batarya kapasitesine göre farklı ÖTV oranları belirlenmesi yetkisi verilecek.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV NE DURUMDA?

Kasım 2023’te yapılan düzenleme sonrası elektrikli araçlarda Özel Tüketim Vergisi matrahı ve oranları şöyle olmuştu:

Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %10

Motor gücü 160 kW ve altında olan ve matrahı 1.450.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %40

Motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşmayan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %50

Motor gücü 160 kW ve üstünde olan ve matrahı 1.350.000 TL’yi aşan elektrikli araçlarda ÖTV oranı %60.

TOGG ETKİLENECEK Mİ?

Togg elektrikli araçlar yüzde 10 ÖTV diliminde yer alıyor. Ekstra donanımlar eklendiğinde ÖTV dilimi yüzde 40'e çıkıyor. Togg'un fiyat avantajı devam ederken ÖTV oranında değişiklik yapılıp yapılayacağına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

KAMYONETLER İÇİN ÖTV DEĞİŞİYOR

Pick-up olarak kullanılan ve azami yüklü kapasitesi 3500 kilogramı geçmeyen araçlar için ÖTV oranı yüzde 4-15 aralığından yüzde 50'ye yükseltilecek.