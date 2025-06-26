ARA
DOLAR
39,76
0,01%
DOLAR
EURO
46,76
0,88%
EURO
GRAM ALTIN
4275,87
0,39%
GRAM ALTIN
BIST 100
9400,69
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

ÖTV Düzenlemesinde Son Durum: Matrahlar Değişti, Oranlar Yeniden Belirlendi!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, otomotiv sektöründe önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, araçlarda uygulanan ÖTV matrahları güncellendi. Yeni sistemde, motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne göre belirlenecek ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında farklılık gösterecek.

26 Haziran 2025 | 10:40
ÖTV Düzenlemesinde Son Durum: Matrahlar Değişti, Oranlar Yeniden Belirlendi!

Binlerce araç kullanıcısı ve satıcısı, bu düzenlemenin detaylarını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor.

ÖTV düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş durumda. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemelerinin, yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni ÖTV Düzenlemesinin Detayları

Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen başlıca değişiklikler ve dikkat çeken noktalar şunlar:

Motor Hacmi ve Gücüne Göre Oranlar: Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne bağlı olarak uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet Tipi Arazi Taşıtları: Azami 3.500 kg yük kapasiteli kamyonet cinsi arazi taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

ÖTV Muafiyetleri: Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet ve moped gibi eşya taşıyan araçların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.

Hafif Ticari Taşıtlar: Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da bu hüküm kapsamına alındı.

LPG Piyasası Düzenlemesi: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, dağıtıcılar herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Hali Hazırda Uygulanan ÖTV Oranları

Yeni düzenleme öncesinde uygulanmakta olan ÖTV oranları ise şöyle:

1600 cm³'e kadar:

184.000 TL'yi aşmayan: Yüzde 45

184.000 TL - 220.000 TL arası: Yüzde 50

220.000 TL - 250.000 TL arası: Yüzde 60

250.000 TL - 280.000 TL arası: Yüzde 70

280.000 TL üzeri: Yüzde 80

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası:

170.000 TL'ye kadar: Yüzde 130

170.000 TL üzeri: Yüzde 150

2000 cm³'ten fazla: Sınırsız tutarda: Yüzde 220

0
  • ALTIN GRAM - TL 4275,87 0,39%
  • ALTIN ONS 3344,55 0,37%
  • BIST 100 9400,69 -0,19%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,955 -0,854%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36882 -0,2743%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,21 -0,5376%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,7645 0,0148%
  • EURO/DOLAR 1,1723 0,5244%
  • EURO/TURK LIRASI 46,7642 0,8808%
  • STERLIN/DOLAR 1,37478 0,60593%
Borsa Haberleri
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
Bedelli sermaye artırı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
Borsada bugün 1 bedelsiz, 1 temettü var (26 Haziran)
SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
Fenerbahçe'ye bedelli onayı geldi
Turkcell'den Artel kararı
SPK bülteni: 2 şirketin sermaye artırımına onay geldi
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak: Yüzde 900
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
25 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa şirketinden 'konkordatodan feragat' açıklaması
Galata Wind Enerji’den yurtdışı yatırımları hakkında açıklama
Avrupakent GYO'dan varlık alımı duyurusu
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL