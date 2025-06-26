ÖTV Düzenlemesinde Son Durum: Matrahlar Değişti, Oranlar Yeniden Belirlendi!

Binlerce araç kullanıcısı ve satıcısı, bu düzenlemenin detaylarını ve ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor.

ÖTV düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş durumda. Ancak, yasanın yürürlüğe girmesi için Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Bazı vergi düzenlemelerinin, yayımını takip eden ayın başında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni ÖTV Düzenlemesinin Detayları

Yeni düzenlemeyle birlikte getirilen başlıca değişiklikler ve dikkat çeken noktalar şunlar:

Motor Hacmi ve Gücüne Göre Oranlar: Motor silindir hacmi ve elektrik motor gücüne bağlı olarak uygulanacak ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişecek.

Kamyonet Tipi Arazi Taşıtları: Azami 3.500 kg yük kapasiteli kamyonet cinsi arazi taşıtlarında ÖTV oranı yüzde 50 olarak sabitlenecek.

ÖTV Muafiyetleri: Yerli katkı oranı en az yüzde 40 olan mallar ile motosiklet ve moped gibi eşya taşıyan araçların, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından milli savunma ve iç güvenlik amaçlı ilk alımları ÖTV'den muaf olacak.

Hafif Ticari Taşıtlar: Kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte yerli üretimi bulunmayan hafif ticari taşıtlar da bu hüküm kapsamına alındı.

LPG Piyasası Düzenlemesi: Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında, dağıtıcılar herhangi bir dağıtıcıdan toptan LPG satın alabilecek ancak bu LPG'yi başka bir dağıtıcıya satamayacak.

Hali Hazırda Uygulanan ÖTV Oranları

Yeni düzenleme öncesinde uygulanmakta olan ÖTV oranları ise şöyle:

1600 cm³'e kadar:

184.000 TL'yi aşmayan: Yüzde 45

184.000 TL - 220.000 TL arası: Yüzde 50

220.000 TL - 250.000 TL arası: Yüzde 60

250.000 TL - 280.000 TL arası: Yüzde 70

280.000 TL üzeri: Yüzde 80

1600 cm³ ile 2000 cm³ arası:

170.000 TL'ye kadar: Yüzde 130

170.000 TL üzeri: Yüzde 150

2000 cm³'ten fazla: Sınırsız tutarda: Yüzde 220