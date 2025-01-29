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Petrol zengini ülke elektrikli araçlara tam geçiş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

Zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olan Norveç, elektrikli araçlara tam geçiş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

29 Ocak 2025 | 13:54
Petrol zengini ülke elektrikli araçlara tam geçiş yapan ilk ülke olmaya hazırlanıyor

CNBC'nin haberine göre geniş petrol ve gaz rezervlerine rağmen Norveç, yeni otomobil pazarından benzinli ve dizel araçları fiilen silen ilk ülke olmaya hazırlanıyor. İskandinav ülkesi uzun zamandır sürdürülebilir ulaşımda küresel bir lider olarak kabul ediliyor . Elektrikli araç (EV) satışları, 2010′da toplam otomobil satışlarının %1′inden azıyken geçen yıl bu oran %88,9′a yükseldi. Ülkenin ulusal yol ağından sorumlu olan Norveç Kamu Yolları İdaresi tarafından yayınlanan verilere göre , bu yılın ilk haftalarında satılan yeni otomobillerin %96′sından fazlası elektrikli araçlardan oluştu.

Norveç EV Derneği’nin (NEVA) genel sekreteri Christina Bu, Norveç’in bu hedefe ulaşmasını bekliyor. Bu, CNBC’ye yaptığı açıklamada “13 Şubat’ta bir partiye çok sayıda siyasetçi ve farklı paydaşı davet ettik çünkü herkes bu yılı yüzde 95 ile yüzde 100 arasında bir yerde bitireceğimizi söylüyor” dedi.
 

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