Peugeot markası yeni Peugeot 308’i tanıttı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot 308, bu süre içerisinde 2014 Avrupa’da Yılın Otomobili dahil olmak üzere birçok ödül alarak başarısını perçinledi.

Peugeot 308, 7 milyon adedin üzerinde araç satışıyla nesiller boyu kompakt segmentin en başarılı modellerinden biri oldu.

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