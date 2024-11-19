Peugeot 5008 ve E-5008 satışa çıktı: Fiyatı ve özellikleri

Peugeot 5008 ve E-5008 Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni 5008 ve E-5008, ilk aşamada 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojili benzinli motor ve 210 HP’lik güce sahip %100 elektrikli versiyon seçeneklerinden oluşan 2 ayrı motor seçeneğiyle showroomlardaki yerini aldı. İşte modelin fotoğrafları ve satış fiyatı:



1 7 KOLTUKLU SUV SEGMENTİNDE Peugeot Türkiye, 7 koltuklu SUV segmentindeki yeni modelleri 5008 ve tamamen elektrikli E-5008'i Türkiye'de satışa sundu.

2 YENİ 5008'İ OYUNA ALIYORUZ Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan, markanın 2024 hedefleri arasında, yeni modellerini etkili bir şekilde pazara sunarak elektrikli modelleri öne çıkarmanın yer aldığı belirtti. Kaplan bu hedef kapsamında Peugeot'nun bu yıl elektrikli araç portföyünü güçlendirmeye odaklandığını kaydederek, "Senenin ilk yarısında yenilenen 208 ve başta Rifter olmak üzere tümü yenilenen hafif ticari araç model gamımızla bu atağa başlamıştık. Şimdi de yılın ikinci yarısında markamızın güçlü modeli yeni 3008'in ardından yeni 5008'i oyuna alıyoruz. Bu noktada elektrikli 5008'in de gelişiyle de pazarda en fazla çeşitlilikte elektrikli araç modeli sunan markalardan biri de Peugeot oldu." dedi.

3 MODEL GAMIMIZ ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLDU Kaplan, şöyle devam etti: "Yeni 3008’in katılmasıyla 208, 308 ve 2008 modellerimizin elektrikli versiyonlarıyla birlikte çok daha güçlü bir model gamımız oluştu. Biz SUV kası çok kuvvetli ve bu segmentte referans markalardan biriyiz. Yeni 3008 ve şimdi de 5008 ile elektriklide de gücümüz en çok SUV'da görünecek."

4 BOYUTLAR VE TASARIM Peugeot 5008 modeli, 4,79 metre uzunluğu, 2,89 metrelik aks mesafesi ve modern tasarımıyla dikkati çekiyor. Açıklamaya göre Yeni nesil Peugeot Panoramik i-Cockpit, sürücülere yüksek çözünürlüklü 21 inçlik panoramik ekran ile üst düzey bir deneyim sağlarken aracın Pixel LED farları, yan tasarım detayları ve dinamik omuz çizgisi öne çıkıyor.

5 İÇ MEKAN Markanın açıklamasına göre Peugeot 5008, "Easy Access" fonksiyonu ile üçüncü sıradaki koltuklara erişim imkanı veriyor. Ayrıca, ikinci sıradaki koltuklar 60/40 oranında, üçüncü sıradakiler ise 50/50 oranında katlanabiliyor ve bu sayede 2,232 litreye kadar bagaj hacmi sunuluyor.

6 GÜÇ 5008'in hibrit versiyonu, 136 beygir gücündeki benzinli motorunu 48V elektrikli destekle birleştirirken, tamamen elektrikli E-5008 modeli ise 210 beygir gücünde motoru ve 472 kilometrelik menziliyle geliyor. Açıklamaya göre E-5008’in bataryası hızlı şarj özelliğiyle 30 dakikada yüzde 80 doluluğa ulaşabiliyor.

7 DONANIM Tüm versiyonlarda kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği, 19 inç alaşım jantlar ve LED farlar gibi özellikler bulunuyor. GT versiyonu ise Pixel LED teknolojisi, 360 derece kamera sistemi ve kişiselleştirilebilir dokunmatik i-Toggles gibi üst düzey teknolojilerle donatılıyor.