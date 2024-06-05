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Peugeot Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Haziran ayıyla beraber kredi kampanyası açıklayan markalar arasında Peugeot da bulunuyor.

05 Haziran 2024 | 01:05
Peugeot Haziran 2024 kampanyasını duyurdu

Markadan yapılan açıklamaya göre kredi seçenekleri şöyle:

  • Yeni 2008 ve elektrikli E-2008 modelinde 200 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • 408 Allure donanımında 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler içinse GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • 308 modelinde 200 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; E-308'de ise 180 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi seçeneği satılıyor.
  • SUV 3008'in Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler için GT donanımında 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
  • Peugeot SUV 5008, tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin lira için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • Yeni Peugeot 208'de 120 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve yüzde 100 elektrikli E-208'de 140 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
  • Yeni 508'de tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
     
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Bir hisseye kredili işlem yasağı
Horoz Lojistik ne zaman borsada işlem görecek?
Yiğit Akü ne zaman borsada işlem görecek?
Borsada dün temettü açıklayan 3 şirket (3 Haziran)
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İLERİ
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