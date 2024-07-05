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Peugeot Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye, temmuz ayı ödeme seçeneklerini duyurdu.

05 Temmuz 2024 | 22:35
Peugeot Temmuz 2024 kampanyasını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temmuz ayı boyunca sürecek kampanya yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve yenilenen hafif ticari araç modellerini kapsıyor.

  • Açıklamaya göre B-SUV segmentindeki yeni PEUGEOT 2008 ve tam elektrikli E-2008, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
  • C segmentinde yer alan PEUGEOT 408 modeli, Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 200 bin lira kredi ve GT donanımıyla tüzel müşterilere özel 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi seçeneğiyle sunuluyor.
  • C segmentteki hatchback 308 ve tam elektrikli E-308 modelleri, 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi seçeneğiyle satılıyor.
  • SUV 3008 modelinde, Active Prime ve Allure donanımıyla 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 180 bin lira kredi seçeneği sunulurken GT donanımıyla tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 250 bin lira kredi seçeneği sağlanabiliyor.
  • SUV modeli 5008’de, tüzel müşterilere özel olarak tüm donanım seviyelerinde 250 bin lira için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği sağlanıyor.
  • Yeni PEUGEOT 208’de aynı vade ve koşullarda 120 bin lira kredi, tam elektrikli E-208’de ise 160 bin lira kredi seçeneği sunuluyor.
  • 508, tüzel müşterilere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli 130 bin lira kredi seçeneğiyle satılıyor.

TİCARİ ARAÇLAR

  • Hafif ticari araç modelleri için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
  • Yeni Rifter’ın otomatik şanzımanlı versiyonlarında 250 bin lira, manuel şanzımanlı versiyonunda ise 130 bin lira kredi seçenekleri sunuluyor.
  • Yeni Partner Van, 250 bin lira krediyle tercih edilebilirken yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van modelleri de tüzel müşteriler için 250 bin lira kredi seçeneğiyle satışa sunuluyor.
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Borsa İstanbul'da gong Efor Çay için çaldı
Beşiktaş'tan KAP'a Rosier açıklaması
Eksun Gıda'dan bedelsiz onayı açıklaması
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket (4 Temmuz)
SPK bülteninden: 1 bedelsiz onayı var
Migros haziranda açılan ve toplamdaki mağaza sayısını duyurdu
Coca Cola (CCOLA) bedelsiz kararını duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk bildirimi
Sinpaş GYO (SNGYO) temettü kararını duyurdu
İlk yarıda 22 şirket halka arz edildi: En çok talep gelen 3 halka arz
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