ARA
Bist 100
9045,97
1,07%
Bist 100
Dolar/TL
30,6825
0,2899%
Dolar/TL
Euro/TL
33,1237
0,2249%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0786
0,0719%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1995,48
-0,2%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Porsche, Mercedes, Bentley... 19 lüks araç satılacak, TMSF'den uyarı var

22 Şubat tarihinde saat 10.00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılacak. Ancak ihale öncesi TMSF'den dolandırıcılara karşı önemli bir uyarı var.

09 Şubat 2024 | 15:13
Son Güncellenme: 09 Şubat 2024 | 15:19
Porsche, Mercedes, Bentley... 19 lüks araç satılacak, TMSF'den uyarı var

22 Şubat tarihinde saat 10.00’da TMSF binasında yapılacak ihalede Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılacak.

TMSF, düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu. TMSF, bir kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiğini, bunların da şeffaflık ilkesine uygun olduğunu vurgulayarak hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.

TMSF, geçen günlerde duyurusunu yaptığı ve içinde lüks araçların da olduğu ihalelerin, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılımına açık olduğunu, bütün ihale bilgilerine kurumun internet adresi olan https://www.tmsf.org.tr üzerinden erişilebileceğini kaydetti.

TMSF Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunda "çantacı, aracı, komisyoncu" gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği, duyurusu yapılmadan, çok düşük bedellere araç alınmasının mümkün olmadığı vurgulandı. 

LİSTEDE HANGİ ARAÇLAR VAR?

Araç listesi ve ihale şartları için detaylar TMSF'nin sitesinde yer alıyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1995,48 -0,2%
  • ALTIN ONS 2022,86 -0,5%
  • BIST 100 9045,97 1,07%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,329 0,017%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34574 -0,00111%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,978 -0,098%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,6825 0,2899%
  • EURO/DOLAR 1,0786 0,0719%
  • EURO/TURK LIRASI 33,1237 0,2249%
  • STERLIN/DOLAR 1,26377 0,15136%
Günün En Çok Okunanları
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Piyasalarda 'güçlü iniş' ve bilanço iyimserliği
GERİ
İLERİ
Perakendede yeşil dönüşüm hareketi
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Pasifik Teknoloji (PATEK) halka arz sonuçları belli oldu: Kaç lot dağıtıyor?
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
İngiliz rekabet kurumundan Arçelik anlaşmasına onay
SPK onayladı: Bir şirket daha borsaya geliyor
Google, ismini değiştirdiği yapay zeka sohbet robotuna ücretli abonelik başlattı
Türkiye dahil 11 ülkede Starbucks'a ortak geliyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL