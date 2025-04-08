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Porsche'ye Çin freni: Satışları düştü

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubunun lüks markası Porsche'nin küresel araç teslimatları, yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 8 düştü.

08 Nisan 2025 | 13:14
Porsche'ye Çin freni: Satışları düştü

Porsche, yılın ocak-mart dönemine ilişkin araç teslimat sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, lüks otomobil üreticisinin araç teslimatları, yılın ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 71 bin 470'e geriledi.

Porsche, söz konusu dönemde Çin'de yıllık yüzde 42'lik bir düşüşle 9 bin 471 araç teslimatı gerçekleştirdi.

Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Bunun başlıca nedenleri Çin pazarında süregelen gergin ekonomik durum ve değer odaklı satışlara odaklanılmasıdır." denildi.

Alman üreticinin Çin'e yapılan teslimatlar küresel teslimatlarının yaklaşık yüzde 14'ünü oluştururken, şirket Avrupa Birliği (AB) ve Çin arasındaki gümrük vergisi geriliminden etkileniyor.

Porsche'nin Kuzey Amerika'daki teslimatları yılın ilk 3 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 20 bin 698’e ulaşırken, Almanya içindeki teslimatları ise yüzde 34 azalarak 7 bin 495 araca indi.

Alman üreticinin Almanya hariç Avrupa’da satışları da yüzde 10 düşerek 18 bin 17 araca geriledi.

TARİFELERİN SATIŞLARI YAVAŞLATMASI BEKLENİYOR

ABD’nin Avrupa Birliği’nden ithal edilecek otomobillere getirdiği yüzde 25'lik ithalat tarifesinin, tamamen ihracata bağımlı olan Porsche’nin en önemli pazarındaki satışlarını önemli ölçüde yavaşlatması bekleniyor.

Öte yandan, Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz de dün otomobil ve hafif ticari araç satışlarının, yılın ilk çeyreğinde Çin ve Avrupa'da azalan talep nedeniyle yüzde 7 düştüğünü bildirmişti.

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