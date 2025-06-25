Koleksiyon hakkında değerlendirmede bulunan Fabrice Cambolive, Renault CEO, "Bir markanın gücünü, her şeyden önce köklerinden aldığına inanıyorum. Endüstriyel ve kültürel mirasımız 125 yıllık bir tarihe dayanıyor ve bugün hâlâ önemini koruyor. Ayrıca çalışanlarımıza ulaşımın geleceğini hayal etme çabalarında her gün ilham veriyor. Yine bu köklü geçmişin herkese ait olduğunu da söyleyebiliriz, çünkü Renault aynı zamanda evrensel bir popüler kültürün de parçası. Bu nedenle mirasımızı dinamik, açık ve erişilebilir bir deneyimle daha çok insanla paylaşmak istedik. Yeni mekânımız; tüm ailenin bir araya geldiği, otomobillerin arasında dolaşıp, statik değil, sürekli gelişen bir tarihi yeniden keşfedebileceğiniz bir yer: Gurur duyduğumuz ve en iyi şekilde aktarmak istediğimiz bir miras" dedi.



