Renault Trucks dünya başkanından Türkiye değerlendirmesi
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, “Renault Trucks olarak tüm pazarlarda büyüme ivmesi yaşıyoruz ancak Türkiye, payımızın ortalamanın üzerinde büyüdüğü, bizler için çok özel bir bölge” dedi.
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin’in Türkiye ziyareti sırasında Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Bayi Ağı Geliştirme ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Özgür Fırat’ın katıldığı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Renault Trucks Dünya Başkanı Bruno Blin, yaptığı açıklamada 21 yıldır Türkiye’de ürün ve hizmetlerini sunduklarının altını çizerek; “Renault Trucks olarak tüm pazarlarda büyüme ivmesi yaşıyoruz ancak Türkiye, payımızın ortalamanın üzerinde büyüdüğü, bizler için çok özel bir bölge. Türkiye’de son üç yılda pazar payı en hızlı artan marka olduk. 16 ton üzeri ticari araçlar pazarında payımız yüzde 9’a, çekici pazarında yüzde 16’ya yükseldi” diye belirtiyor.
HEDEF PAZAR PAYINI YÜZDE 10’UN ÜZERİNE ÇIKARMAK
Son dönemdeki gerilemeye rağmen Türkiye pazarına güvenmeye devam edeceklerini vurgulayan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise sözlerine şöyle devam ediyor: “Pazarın gerçek potansiyeline geri döneceğine eminiz. 80 milyonun üzerinde insanın yaşadığı bir ülke, bir dinamizm var. İnsanlar devamlı hareket ediyor, mal hareket ediyor. Sürekli lojistik ihtiyacı var. 2020’de pazarda bir gelişme göreceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla müşterilerimize yakın olma ve ürünü iyi anlatma odağımıza devam edeceğiz. Hala da pazar payı hedefimiz yüzde 10’nun üzerine çıkmak.”
Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu da pazarın en iyi yakıtı tüketim seviyelerini yakaladıklarını ve bunun da toplam maliyete katkı yaptığını belirtti. “Pazarı küçük olmasına rağmen 13 litre segmentinde bir dinamizm yaşandığını anlatan Bursalıoğlu, “Toplam sahip olma maliyeti sadece bizler tarafından değil, lojistik firmaları tarafından da hesaplanır hale geldi. 13 litre araçların yakıt tüketimi, ikinci el değeri ve daha uzun motor ömrü sunması, talebi artırıyor” şeklinde konuştu.
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