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Renault'un 1972'de satışan çıkan ikonik modeli bu tasarımla geri dönüyor

İlk olarak 1972 yılında piyasaya sunulan Renault 5'in yüzde 100 elektrikli versiyonu Renault 5 E-Tech İsviçre'de tanıtıldı. İşte araçla ilgili paylaşılan detaylar ve ilk fiyat bilgisi

26 Şubat 2024 | 23:35
Renault'un 1972'de satışan çıkan ikonik modeli bu tasarımla geri dönüyor

Renault, 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ikonoik modeli Renault'un elektrikli versiyonu '5 E-Tech modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Araç, Türkiye'dede satışa sunulacak. İşte yapılan açıklamalar

1 1972'DE SATIŞA SUNULMUŞTU

1972'DE SATIŞA SUNULMUŞTU MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, 'Fuarda dünya lansmanı gerçekleştirilen ve ikonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli, benzersiz bir model. İlk kez 1972 yılında satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor" dedi.

2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Çağdaş, "Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlanıyoruz" dedi.

3 Retro-futuristik tasarım

Retro-futuristik tasarım Renault, satışa sunulduğu dönemde milyonlarca ailenin yaşam tarzı ve gereksinimlerine yanıt veren aracın günün toplumsal ve çevresel ihtiyaçlarına göre yeni bir yüzle şekillendiğini söylüyor.

4 Boyutlar

Boyutlar Paylaşılan bilgilere göre araç 3,92 metre uzunluğunda Aks mesafesi Clio modeline göre 4 cm daha kısa. 1,77 metrelik genişliğe sahip modelin yüksekliği ise 1,5 metreyi buluyor.

5 3 donanım seviyesi

3 donanım seviyesi Renault 5 E-Tech; 'Evolution, Techno ve Iconic Cinq' donanım seviyeleri ile satışa sunulacak. Aynı zamanda model, çıkartmalar ve 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip olacak.

6 Batarya

Batarya Renault "Renault 5 E-Tech, şehir içi ve dışı kullanımına uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh'e kadar bataryası, 400 kilometreye kadar WLTP menzili sağlıyor. 11 kW AC şarj, 100 kW'a kadar DC şarj gücü bulunan modelin 500 kiloya kadar römork çekme kapasitesi bulunuyor" diyor.

7 Özellikler

Özellikler Renault 5 E-Tech, yolu okuyan akıllı adaptif hız sabitleyici ve 2. seviye otonom sürüş teknolojisi 'Aktif Sürücü Asistanı' dahil olmak üzere çeşitli ileri sürüş destek sistemlerini (ADAS) içeriyor.

8 FİYATI NE KADAR OLACAK?

FİYATI NE KADAR OLACAK? İlk açıklamaya göre Renault 5 E-Tech Electric, Avrupa'da 25 bin euro civarından başlayan fiyatlarla satılacak.
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