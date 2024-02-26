Renault, 91. Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ikonoik modeli Renault'un elektrikli versiyonu '5 E-Tech modelinin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Araç, Türkiye'dede satışa sunulacak. İşte yapılan açıklamalar

1 1972'DE SATIŞA SUNULMUŞTU MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, 'Fuarda dünya lansmanı gerçekleştirilen ve ikonik öğeleriyle dikkat çeken Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikli, benzersiz bir model. İlk kez 1972 yılında satışa sunulan ve kullanıcıların kalplerinde yer edinen bu özel model, şimdi en ileri teknolojilere ve elektrikli güç-aktarma sistemine sahip bir tasarım harikası olarak tekrar kullanıcıların kalbini fethetmeye geliyor" dedi.

2 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK? Çağdaş, "Renault 5 E-Tech yüzde 100 elektrikliyi 2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de satışa sunmayı planlanıyoruz" dedi.

3 Retro-futuristik tasarım Renault, satışa sunulduğu dönemde milyonlarca ailenin yaşam tarzı ve gereksinimlerine yanıt veren aracın günün toplumsal ve çevresel ihtiyaçlarına göre yeni bir yüzle şekillendiğini söylüyor.

4 Boyutlar Paylaşılan bilgilere göre araç 3,92 metre uzunluğunda Aks mesafesi Clio modeline göre 4 cm daha kısa. 1,77 metrelik genişliğe sahip modelin yüksekliği ise 1,5 metreyi buluyor.

5 3 donanım seviyesi Renault 5 E-Tech; 'Evolution, Techno ve Iconic Cinq' donanım seviyeleri ile satışa sunulacak. Aynı zamanda model, çıkartmalar ve 3D baskılı saklama alanları da dahil olmak üzere kişiselleştirilmiş aksesuarlara sahip olacak.

6 Batarya Renault "Renault 5 E-Tech, şehir içi ve dışı kullanımına uygun bir model olarak tasarlandı. 52 kWh'e kadar bataryası, 400 kilometreye kadar WLTP menzili sağlıyor. 11 kW AC şarj, 100 kW'a kadar DC şarj gücü bulunan modelin 500 kiloya kadar römork çekme kapasitesi bulunuyor" diyor.

7 Özellikler Renault 5 E-Tech, yolu okuyan akıllı adaptif hız sabitleyici ve 2. seviye otonom sürüş teknolojisi 'Aktif Sürücü Asistanı' dahil olmak üzere çeşitli ileri sürüş destek sistemlerini (ADAS) içeriyor.